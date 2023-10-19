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Гідрометцентр склав мапу погоди на сьогодні і розповів, які регіони накриють тумани

19 жовтня 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 19 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Група туристів вирушає у гори у тумані. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у четвер, 19 жовтня, буде переважно сухою, лише у навколокарпатських областях є ймовірність невеликого дощу. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну температуру вдень + 18°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 жовтня

За даними Укргідрометцентру у четвер, 19 жовтня, у західних областях вночі та вранці місцями туман.

"Вночі на північному сході країни, вдень у західних областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів", — йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Температура:

  • вночі: 0..5°С;
  • вдень: 9...14°С.
Прогноз погоди на 19 жовтня
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 19 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у четвер, 19 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода. На всій території країни практично без опадів. Щоправда, короткочасні дощі докучатимуть північним та східним регіонам. Стовпчики термометрів можуть показувати вдень в деяких регіонах  +19°С.

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