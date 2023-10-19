Погода в Україні на 19 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Група туристів вирушає у гори у тумані. Фото: depositphotos.com

Погода в Україні у четвер, 19 жовтня, буде переважно сухою, лише у навколокарпатських областях є ймовірність невеликого дощу. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну температуру вдень + 18°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 жовтня

За даними Укргідрометцентру у четвер, 19 жовтня, у західних областях вночі та вранці місцями туман.

"Вночі на північному сході країни, вдень у західних областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів", — йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Температура:

вночі: 0..5°С;

вдень: 9...14°С.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 19 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у четвер, 19 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода. На всій території країни практично без опадів. Щоправда, короткочасні дощі докучатимуть північним та східним регіонам. Стовпчики термометрів можуть показувати вдень в деяких регіонах +19°С.