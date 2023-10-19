Погода в Україні на 19 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Гідрометцентр склав мапу погоди на сьогодні і розповів, які регіони накриють тумани
Погода в Україні у четвер, 19 жовтня, буде переважно сухою, лише у навколокарпатських областях є ймовірність невеликого дощу. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну температуру вдень + 18°С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 19 жовтня
За даними Укргідрометцентру у четвер, 19 жовтня, у західних областях вночі та вранці місцями туман.
"Вночі на північному сході країни, вдень у західних областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів", — йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
Температура:
- вночі: 0..5°С;
- вдень: 9...14°С.
Нагадаємо, у четвер, 19 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода. На всій території країни практично без опадів. Щоправда, короткочасні дощі докучатимуть північним та східним регіонам. Стовпчики термометрів можуть показувати вдень в деяких регіонах +19°С.
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