Погода в Украине на 19 октября - прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Гидрометцентр составил карту погоды на сегодня и рассказал, какие регионы накроют туманы
Погода в Украине в четверг, 19 октября, будет преимущественно сухой, только в околокарпатских областях есть вероятность небольшого дождя. В западных областях ночью и утром местами туман. Столбики термометров будут показывать максимальную температуру днем +18°С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 19 октября
По данным Укргидрометцентра, в четверг, 19 октября, в западных областях ночью и утром местами туман.
"Ночью на северо-востоке страны, днем в западных областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Температура:
- ночью: 0..5°С;
- днем: 9...14°С.
Напомним, в четверг, 19 октября, в Украине ожидается прохладная погода. На всей территории страны практически без осадков. Правда, кратковременные дожди будут досаждать северным и восточным регионам. Столбики термометров могут показывать днем в некоторых регионах +19°С.
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