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Гидрометцентр составил карту погоды на сегодня и рассказал, какие регионы накроют туманы

19 октября 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 19 октября - прогноз от Гидрометцентра с картой температур
Группа туристов отправляется в горы в тумане. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в четверг, 19 октября, будет преимущественно сухой, только в околокарпатских областях есть вероятность небольшого дождя. В западных областях ночью и утром местами туман. Столбики термометров будут показывать максимальную температуру днем +18°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 19 октября

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 19 октября, в западных областях ночью и утром местами туман.

"Ночью на северо-востоке страны, днем в западных областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Температура:

  • ночью: 0..5°С;
  • днем: 9...14°С.
Прогноз погоды на 19 октября.
Прогноз погоды в Украине сегодня, 19 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в четверг, 19 октября, в Украине ожидается прохладная погода. На всей территории страны практически без осадков. Правда, кратковременные дожди будут досаждать северным и восточным регионам. Столбики термометров могут показывать днем в некоторых регионах +19°С.

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