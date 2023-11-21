Голова Євроради Шарль Мішель прибув до Києва
21 листопада 2023 11:52
Голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва. Фото: Twitter
Голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва. Раніше він вже говорив, що відвідає столицю України на річницю Революції Гідності.
Про це Мішель написав на своїй сторінці в Twitter (Х).
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"Приємно повернутися до Києва — серед друзів", — написав Мішель у Х (Twitter) у вівторок.
Раніше ми повідомляли, що президент Євроради ЄС Шарль Мішель планує відвідати Київ на початку тижня. Він прибуде в Україну в десяті роковини Революції гідності.
Нагадаємо, що у жовтні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили пріоритетні оборонні потреби України.
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