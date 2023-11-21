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Голова Євроради Шарль Мішель прибув до Києва

21 листопада 2023 11:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Голова Євроради Шарль Мішель прибув до Києва
Голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва. Фото: Twitter
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва. Раніше він вже говорив, що відвідає столицю України на річницю Революції Гідності.

Про це Мішель написав на своїй сторінці в Twitter (Х).

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Голова Євроради Шарль Мішель прибув до Києва. Фото: скриншот

Голова Євроради прибув до Києва

"Приємно повернутися до Києва — серед друзів", — написав Мішель у Х (Twitter) у вівторок.

Раніше ми повідомляли, що президент Євроради ЄС Шарль Мішель планує відвідати Київ на початку тижня. Він прибуде в Україну в десяті роковини Революції гідності.

Нагадаємо, що у жовтні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Вони обговорили пріоритетні оборонні потреби України.

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