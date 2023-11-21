Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Киев
21 ноября 2023 11:52
Глава Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Киев. Фото: Twitter
Глава Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Киев. Ранее он уже говорил, что посетит столицу Украины в годовщину Революции Достоинства.
Об этом Мишель написал на своей странице в Twitter (Х).
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Глава Евросовета прибыл в Киев
"Приятно вернуться в Киев — среди друзей", — написал Мишель в Х (Twitter) во вторник.
Ранее мы сообщали, что президент Евросовета ЕС Шарль Мишель планирует посетить Киев в начале недели. Он прибудет в Украину в десятую годовщину Революции достоинства.
Напомним, что в октябре Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили приоритетные оборонные нужды Украины.
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