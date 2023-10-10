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Голова Нацбанку Андрій Пишний написав заяву про звільнення, — ЗМІ

10 жовтня 2023 16:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Голова Нацбанку Андрій Пишний написав заяву про звільнення, — ЗМІ
Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: facebook/pyshnyy
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Очільник Національного банку України Андрій Пишний написав заяву про звільнення зі своєї посади. Проте у Верховній Раді заперечують таку інформацію. 

Про це повідомляє УНН, посилаючись на свої джерела.

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Що відомо 

Зазначається, що Пишний написав заяву про звільнення, перебуваючи за кордоном, а саме у Марокко. Туди він приїхав з офіційним візитом у складі офіційної делегації України, аби взяти участь у Щорічних зборах Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

За словами співрозмовника видання, питання щодо повернення Андрія Пишного до України нині є відкритим. Він додав, що причиною ймовірного звільнення Пишного могло стати невдоволення фінансового сектору роботою регулятора після того, як він обійняв посаду. 

Співрозмовник агентства згадав і про колишнього керівника Нацбанку Кирила Шевченка, який теж звільнився через стан здоров'я, проте вже незабаром стало відомо про кримінальне провадження, через яке самому Шевченку та ще чотирьом особам правоохоронці оголосили підозри щодо протизаконних дій впродовж роботи у державному "Укргазбанку".

Нині Шевченко знаходиться за кордоном. 

Що кажуть у ВР

Своєю чергою голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечив таку інформацію. 

"Не встиг Голова НБУ встати з крісла аби відійти ненадовго, як його деякі мрійники та доброзичливці вже "звільнили" і з крісла, і з посади. Наступного разу крісло бери у відрядження із собою. У великій сімʼї не клацай дзьобом. А взагалі-то рівень деяких ЗМІ по-справжньому вражає", — зауважив він.

реакція Данила Гетманцева
Скриншот допису

Нагадаємо, раніше народний депутат, заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в інтерв’ю для Новини.LIVE розказав про намір Верховної Ради в рамках підготовки бюджету на 2024 рік скоротити видатки на інфраструктурні проєкти та будівництво.

 

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