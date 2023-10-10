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Глава Нацбанка Андрей Пышный написал заявление об увольнении, — СМИ

10 октября 2023 16:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Глава Нацбанка Андрей Пышный написал заявление об увольнении, — СМИ
Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: facebook/pyshnyy
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный написал заявление об увольнении со своей должности. Однако в Верховной Раде отрицают такую информацию.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники.

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Что известно

Отмечается, что Пышный написал заявление об уходе, находясь за границей, а именно в Марокко. Туда он приехал с официальным визитом в составе официальной делегации Украины, чтобы принять участие в Ежегодном собрании Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда.

По словам собеседника издания, вопрос о возвращении Андрея Пышного в Украину в настоящее время открыт. Он добавил, что причиной возможного увольнения Пышного могло стать недовольство финансового сектора работой регулятора после того, как он вступил в должность.

Собеседник агентства вспомнил и о бывшем руководителе Нацбанка Кирилле Шевченко, который тоже уволился из-за состояния здоровья, однако уже вскоре стало известно об уголовном производстве, из-за которого самому Шевченко и еще четырем лицам правоохранители объявили подозрения относительно противозаконных действий на протяжении работы в государственном "Укргазбанке" .

В настоящее время Шевченко находится за границей.

Что говорят в ВР

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев отрицал такую информацию.

"Не успел Глава НБУ встать с кресла, чтобы отойти ненадолго, как его некоторые мечтатели и доброжелатели уже "уволили" и с кресла, и с должности. В следующий раз кресло бери в командировку с собой. В большой семье не щелкай клювом. А вообще-то уровень некоторых СМИ по-настоящему впечатляет", — отметил он.

реакция Даниила Гетманцева
Скриншот сообщения

Напомним, ранее народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в интервью для Новини.LIVE рассказал о намерении Верховной Рады в рамках подготовки бюджета на 2024 год сократить расходы на инфраструктурные проекты и строительство.

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