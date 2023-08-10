Головні новини 10 серпня: події та підсумки

Головні новини 10 серпня: евакуація з Харківської області та виключення нардепів із "Слуги народу"
У четвер, 10 серпня, Верховна Рада України виключила деяких народних депутатів із фракції "Слуга народу". Крім того, на Харківщині оголосили термінову евакуацію. Тим часом в Україні зафіксували землетрус.
Новини.LIVE зібрали для вас усі важливі новини 10 серпня, які ви могли пропустити.
В Україні стався землетрус
Сьогодні, 10 серпня, в Україні зафіксували землетрус. Стався вын на Закарпатті поблизу міста Ужгород. Природне лихо зафіксували близько 10.36. Магнітуда землетрусу становила 2,4 бала за шкалою Ріхтера.
Росія порушує всі основні засади МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
Росіяни продовжують порушувати всі головні засади ядерної безпеки, які визначає МАГАТЕ. Країна-терорист ігнорує резолюцію Ради керівників МАГАТЕ, які закликали РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.
Верховна Рада виключила депутатів із фракції "Слуга народу"
У Верховній Раді закінчилися всі юридичні процедури, за винятком нардепів Анатолія Гунька та Богдана Торохтія з фракції "Слуга народу". Таке рішення підтримала більшість депутатів фракції.
На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію
У четвер, 10 серпня, у Куп'янській громаді на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію. Таке рішення ухвалили в ОВА з огляду на постійні обстріли та ситуацію безпеки. Обов'язкову евакуацію з Куп'янського району Харківщини оголосили для громад, наближених до зони бойових дій: Дворичанської, Петропавлівської, частково з Кондрашівської, Курилівської та Куп'янської територій.
Путін привів руйнування та смерть у РФ
Представник української розвідки Андрій Юсов висловив думку, що дії Володимира Путіна призвели до війни не лише в Україні, а й у самій Росії. Щобільше, кривавий диктатор привів руйнацію та смерть у власну країну.
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