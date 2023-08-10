Головні новини 10 серпня: події та підсумки

Засідання Верховної Ради України. Фото: rada.gov.ua

У четвер, 10 серпня, Верховна Рада України виключила деяких народних депутатів із фракції "Слуга народу". Крім того, на Харківщині оголосили термінову евакуацію. Тим часом в Україні зафіксували землетрус.

Новини.LIVE зібрали для вас усі важливі новини 10 серпня, які ви могли пропустити.

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В Україні стався землетрус

Сьогодні, 10 серпня, в Україні зафіксували землетрус. Стався вын на Закарпатті поблизу міста Ужгород. Природне лихо зафіксували близько 10.36. Магнітуда землетрусу становила 2,4 бала за шкалою Ріхтера.

Землетрус в Україні. Фото: Pexels

Росія порушує всі основні засади МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Росіяни продовжують порушувати всі головні засади ядерної безпеки, які визначає МАГАТЕ. Країна-терорист ігнорує резолюцію Ради керівників МАГАТЕ, які закликали РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.

Російський окупант на ЗАЕС. Фото: росЗМІ

Верховна Рада виключила депутатів із фракції "Слуга народу"

У Верховній Раді закінчилися всі юридичні процедури, за винятком нардепів Анатолія Гунька та Богдана Торохтія з фракції "Слуга народу". Таке рішення підтримала більшість депутатів фракції.

Голосування у Верховній Раді. Фото: ua.news

На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію

У четвер, 10 серпня, у Куп'янській громаді на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію. Таке рішення ухвалили в ОВА з огляду на постійні обстріли та ситуацію безпеки. Обов'язкову евакуацію з Куп'янського району Харківщини оголосили для громад, наближених до зони бойових дій: Дворичанської, Петропавлівської, частково з Кондрашівської, Курилівської та Куп'янської територій.

Евакуація в Україні Фото: Укрзалізниця

Путін привів руйнування та смерть у РФ

Представник української розвідки Андрій Юсов висловив думку, що дії Володимира Путіна призвели до війни не лише в Україні, а й у самій Росії. Щобільше, кривавий диктатор привів руйнацію та смерть у власну країну.

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

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