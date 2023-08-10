Главные новости 10 августа: события и итоги

Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua

В четверг, 10 августа, Верховная Рада Украины исключила некоторых народных депутатов из фракции "Слуга народа". Кроме того, в Харьковской области объявили срочную эвакуацию. Тем временем, в Украине зафиксировали землетрясение.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 10 августа, которые вы могли пропустить.

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В Украине случилось землетрясение

Сегодня, 10 августа, в Украине зафиксировали землетрясение. Произошло оно в Закарпатье близ города Ужгород. Природное бедствие зафиксировали около 10:36. Магнитуда землетрясения составила 2,4 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение в Украине. Фото: Pexels

Россия нарушает все основные принципы МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Россияне продолжают нарушать все главные принципы ядерной безопасности, которые определяет МАГАТЭ. Страна-террорист игнорирует резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, призвавших РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.

Российский оккупант на ЗАЭС. Фото: росСМИ

Верховная Рада исключила депутатов из фракции "Слуга народа"

В Верховной Раде закончились все юридические процедуры по исключению нардепов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия из фракции "Слуга народа". Такое решение поддержало большинство депутатов фракции.

Голосование в Верховной Раде. Фото: ua.news

В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию

В четверг, 10 августа, в Купянской общине на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию. Такое решение приняли в ОВА, учитывая постоянные обстрелы и ситуацию безопасности. Обязательную эвакуацию из Купянского района Харьковщины объявили для общин, приближенных к зоне боевых действий: Дворичанской, Петропавловской, частично с территорий Кондрашовской, Куриловской и Купянской.

Эвакуация в Украине. Фото: Укрзалізниця

Путин привел разрушение и смерть в РФ

Представитель украинской разведки Андрей Юсов выразил мнение, что действия Владимира Путина привели к войне не только в Украине, но и в самой России. Более того, кровавый диктатор привел разрушение и смерть в собственную страну.

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

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