Главные новости 10 августа: события и итоги

Главные новости 10 августа: эвакуация из Харьковской области и исключение нардепов из "Слуги народа"
В четверг, 10 августа, Верховная Рада Украины исключила некоторых народных депутатов из фракции "Слуга народа". Кроме того, в Харьковской области объявили срочную эвакуацию. Тем временем, в Украине зафиксировали землетрясение.
Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 10 августа, которые вы могли пропустить.
В Украине случилось землетрясение
Сегодня, 10 августа, в Украине зафиксировали землетрясение. Произошло оно в Закарпатье близ города Ужгород. Природное бедствие зафиксировали около 10:36. Магнитуда землетрясения составила 2,4 балла по шкале Рихтера.
Россия нарушает все основные принципы МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Россияне продолжают нарушать все главные принципы ядерной безопасности, которые определяет МАГАТЭ. Страна-террорист игнорирует резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, призвавших РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.
Верховная Рада исключила депутатов из фракции "Слуга народа"
В Верховной Раде закончились все юридические процедуры по исключению нардепов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия из фракции "Слуга народа". Такое решение поддержало большинство депутатов фракции.
В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию
В четверг, 10 августа, в Купянской общине на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию. Такое решение приняли в ОВА, учитывая постоянные обстрелы и ситуацию безопасности. Обязательную эвакуацию из Купянского района Харьковщины объявили для общин, приближенных к зоне боевых действий: Дворичанской, Петропавловской, частично с территорий Кондрашовской, Куриловской и Купянской.
Путин привел разрушение и смерть в РФ
Представитель украинской разведки Андрей Юсов выразил мнение, что действия Владимира Путина привели к войне не только в Украине, но и в самой России. Более того, кровавый диктатор привел разрушение и смерть в собственную страну.
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