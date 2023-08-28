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Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

28 серпня 2023 22:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Головні новини України 28 серпня: події та підсумки
Збройні сили України Фото: колаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 28 серпня, стало відомо, що бійці Збройних сил України звільнили село Роботиного у Запорізькій області. Ближче надвечір з'явилася інформація, що у Києві у своєму кабінеті застрелився полковник СБУ.

Новини.LIVE зібрали для вас головні новини 28 серпня, які ви могли пропустити.

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