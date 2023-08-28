Головні новини України 28 серпня: події та підсумки

Збройні сили України Фото: колаж Новини.LIVE

У понеділок, 28 серпня, стало відомо, що бійці Збройних сил України звільнили село Роботиного у Запорізькій області. Ближче надвечір з'явилася інформація, що у Києві у своєму кабінеті застрелився полковник СБУ.

Новини.LIVE зібрали для вас головні новини 28 серпня, які ви могли пропустити.

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ЗСУ повністю звільнили Роботине і рухаються далі, — Маляр

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynsky

Під час успішного контрнаступу українські військові звільнили село Роботине у Запорізькій області. При цьому росіяни опираються "шалено". Заступник міністра оборони Ганна Маляр зазначає, що тепер наші війська рухаються на південний схід від цього населеного пункту. Зокрема, у бік Новопрокопівки та Очеретуватого.

Резніков розповів, коли Україна почне використовувати винищувачі F-16

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Global Look Press

Україна може почати використовувати винищувачі F-16 на полі бою навесні 2024 року. Це разом із часом на підготовку пілотів та інфраструктури. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, перед тим, як використовувати літаки на повну силу, в Україні потрібно підготувати інфраструктуру.

Нічна атака на Полтавщину: зросла кількість жертв

Наслідки російського обстрілу Полтавщини 28 серпня 2023 року. Фото: Ігор Клименко\Telegram

У понеділок, 28 серпня, російські терористи завдали удару по промисловій інфраструктурі в Полтавській області. Внаслідок ворожого обстрілу кількість жертв зросла.

У Києві у своєму кабінеті застрелився полковник СБУ, — ЗМІ

Служба безпеки України. Фото: соцмережі

У Києві застрелився полковник Служби безпеки України у своєму кабінеті. Постріл був зроблений із пістолета типу "Макарів". За даними, отриманими від контактів в органах правопорядку, 25 серпня у кімнаті для службових зустрічей було виявлено тіло заступника директора відділу зв'язку СБУ Дмитра Бакаєва.

ГУР "має очі" у Криму: Буданов розповів, як розвідка стежить за росіянами

Начальник ГУР Кирило Буданов. Фото: Радіо Свобода

Стало відомо, що українська розвідка може стежити за російськими окупантами у Криму. Проте інформація надходить із затримкою. За словами глави ГУР Кирила Буданова, розвідці вдається стежити за армією РФ у Криму завдяки космічній розвідці.

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