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Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

28 августа 2023 22:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Главные новости Украины 28 августа: события и итоги
Вооруженные силы Украины. Фото: коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 28 августа стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Работино в Запорожской области. Ближе к вечеру появилась информация, что в Киеве в своем кабинете застрелился полковник СБУ.

Новини.LIVE собрали для вас главные новости 28 августа, которые вы могли пропустить

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ВСУ полностью освободили Работино и двигаются дальше, — Маляр

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Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynsky

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Резников рассказал, когда Украина начнет использовать истребители F-16

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Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Global Look Press

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Последствия российского обстрела Полтавщины 28 августа 2023 года. Фото: Игорь Клименко\Telegram

В понедельник, 28 августа, российские террористы нанесли удар по промышленной инфраструктуре в Полтавской области. В результате вражеского обстрела количество жертв возросло.

В Киеве в своем кабинете застрелился полковник СБУ, — СМИ

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Служба безопасности Украины. Фото: соцсети

В Киеве застрелился полковник Службы безопасности Украины прямо в своем кабинете. Выстрел был произведен из пистолета типа "Макаров". По данным, полученным от контактов в органах правопорядка, 25 августа в комнате для служебных встреч было обнаружено тело заместителя директора отдела связи СБУ Дмитрия Бакаева. 

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Начальник ГУР Кирилл Буданов. Фото: Радио Свобода

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