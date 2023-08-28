Главные новости Украины 28 августа: события и итоги

Вооруженные силы Украины. Фото: коллаж Новини.LIVE

В понедельник, 28 августа стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Работино в Запорожской области. Ближе к вечеру появилась информация, что в Киеве в своем кабинете застрелился полковник СБУ.

Новини.LIVE собрали для вас главные новости 28 августа, которые вы могли пропустить

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ВСУ полностью освободили Работино и двигаются дальше, — Маляр

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynsky

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Последствия российского обстрела Полтавщины 28 августа 2023 года. Фото: Игорь Клименко\Telegram

В понедельник, 28 августа, российские террористы нанесли удар по промышленной инфраструктуре в Полтавской области. В результате вражеского обстрела количество жертв возросло.

В Киеве в своем кабинете застрелился полковник СБУ, — СМИ

Служба безопасности Украины. Фото: соцсети

В Киеве застрелился полковник Службы безопасности Украины прямо в своем кабинете. Выстрел был произведен из пистолета типа "Макаров". По данным, полученным от контактов в органах правопорядка, 25 августа в комнате для служебных встреч было обнаружено тело заместителя директора отдела связи СБУ Дмитрия Бакаева.

ГУР "имеет глаза" в Крыму: Буданов рассказал, как разведка следит за россиянами

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