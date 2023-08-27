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Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

27 серпня 2023 22:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Головні новини України 27 серпня: події та підсумки
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У неділю, 27 серпня стало відомо, чи проводитимуться парламентські вибори в Україні цієї осені. Окрім того, на Запорізькому напрямі українські захисники змогли просунутися у районі трьох населених пунктів.

Новини.LIVE зібрали для вас усі важливі новини 27 серпня, які ви могли пропустити.

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