Головні новини України 27 серпня: події та підсумки

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

У неділю, 27 серпня стало відомо, чи проводитимуться парламентські вибори в Україні цієї осені. Окрім того, на Запорізькому напрямі українські захисники змогли просунутися у районі трьох населених пунктів.

Новини.LIVE зібрали для вас усі важливі новини 27 серпня, які ви могли пропустити.

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Зеленський запропонував прирівняти корупцію до держзради на законодавчому рівні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути ідею про те, щоб під час воєнного стану корупція вважалася державною зрадою. Зеленський підкреслив, що хоча такий суворий захід не може застосовуватися постійно, в умовах війни він може стати ефективним засобом проти свавілля серед державних службовців.

На Запорізькому напрямку ЗСУ просунулися в районі трьох населених пунктів

Просування ЗСУ у Запорізькому напрямку. Фото: DeepStatemap

На Запорізькому напрямку Сили оборони України просунулися в районі трьох населених пунктів. Йдеться про Новопрокопівку, Малу Токмачку та Очеретуватий.

В Україну вдалося повернути ще одну дитину з окупованої частини Херсонщини

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук разом із 14-річним хлопчиком, якого вдалося повернути. Фото: МінРеінтеграції\Telegram

З тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути ще одну дитину, яку викрали російські окупанти — 14-річного хлопчика Івана. Весь процес повернення тривав 22 дні.

Чи будуть вибори в Україні восени: у "Слузі народу" відповіли

Керівник партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Фото: google

Цієї осені парламентських виборів в Україні не буде. Вони можливі лише через кілька умов. Повноцінні вибори не проводитимуть без мільйонів українців, які виїхали за кордон і поки що не повернулися.

Стали відомі імена пілотів, які загинули в авіакатастрофі на Житомирщині

На фото загиблий капітан Андрій Пільщиков із позивним JUICE. Джерело: Courtesy photo

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