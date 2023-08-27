Головні новини України 27 серпня: події та підсумки

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ
У неділю, 27 серпня стало відомо, чи проводитимуться парламентські вибори в Україні цієї осені. Окрім того, на Запорізькому напрямі українські захисники змогли просунутися у районі трьох населених пунктів.
Новини.LIVE зібрали для вас усі важливі новини 27 серпня, які ви могли пропустити.
Зеленський запропонував прирівняти корупцію до держзради на законодавчому рівні
Президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути ідею про те, щоб під час воєнного стану корупція вважалася державною зрадою. Зеленський підкреслив, що хоча такий суворий захід не може застосовуватися постійно, в умовах війни він може стати ефективним засобом проти свавілля серед державних службовців.
На Запорізькому напрямку ЗСУ просунулися в районі трьох населених пунктів
На Запорізькому напрямку Сили оборони України просунулися в районі трьох населених пунктів. Йдеться про Новопрокопівку, Малу Токмачку та Очеретуватий.
В Україну вдалося повернути ще одну дитину з окупованої частини Херсонщини
З тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути ще одну дитину, яку викрали російські окупанти — 14-річного хлопчика Івана. Весь процес повернення тривав 22 дні.
Чи будуть вибори в Україні восени: у "Слузі народу" відповіли
Цієї осені парламентських виборів в Україні не буде. Вони можливі лише через кілька умов. Повноцінні вибори не проводитимуть без мільйонів українців, які виїхали за кордон і поки що не повернулися.
Стали відомі імена пілотів, які загинули в авіакатастрофі на Житомирщині
На Житомирщині 25 серпня сталася авіакатастрофа внаслідок зіткнення екіпажів двох навчально-бойових літаків L-39. У бригаді тактичної авіації міста Васильків назвали імена загиблих пілотів.
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