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Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

27 августа 2023 22:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Главные новости Украины 27 августа: события и итоги
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В воскресенье, 27 августа стало известно, будут ли проводится парламентские выборы в Украине этой осенью. Кроме того, на Запорожском направлении украинские защитники смогли продвинуться в районе трех населенных пунктов.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 27 августа, которые вы могли пропустить.  

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На Запорожском направлении Силы обороны Украины продвинулись в районе трех населенных пунктов. Речь идет о Новопрокоповке, Малой Токмачке и Очеретоватом.

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Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

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