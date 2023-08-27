Главные новости Украины 27 августа: события и итоги

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

В воскресенье, 27 августа стало известно, будут ли проводится парламентские выборы в Украине этой осенью. Кроме того, на Запорожском направлении украинские защитники смогли продвинуться в районе трех населенных пунктов.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 27 августа, которые вы могли пропустить.

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