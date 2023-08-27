Главные новости Украины 27 августа: события и итоги

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ
В воскресенье, 27 августа стало известно, будут ли проводится парламентские выборы в Украине этой осенью. Кроме того, на Запорожском направлении украинские защитники смогли продвинуться в районе трех населенных пунктов.
Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 27 августа, которые вы могли пропустить.
Зеленский предложил приравнять коррупцию к госизмене на законодательном уровне
Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть идею о том, чтобы во время военного положения коррупция считалась государственной изменой. Зеленский подчеркнул, что хотя такая строгая мера не может применяться постоянно, в условиях войны она может стать эффективным средством против беспредела среди государственных служащих.
На Запорожском направлении ВСУ продвинулись в районе трех населенных пунктов
На Запорожском направлении Силы обороны Украины продвинулись в районе трех населенных пунктов. Речь идет о Новопрокоповке, Малой Токмачке и Очеретоватом.
В Украину удалось вернуть еще одного ребенка из оккупированной части Херсонщины
С временно оккупированной территории Херсонщины удалось вернуть еще одного ребенка, которого похитили российские оккупанты — 14-летнего мальчика Ивана. Весь процесс возвращения длился 22 дня.
Будут ли выборы в Украине осенью: в "Слуге народа" ответили
Этой осенью парламентских выборов в Украине не будет. Они возможны только из-за нескольких условий. Полноценные выборы не будут проводить без миллионов украинцев, которые выехали за границу и пока не вернулись.
Стали известны имена пилотов, погибших в авиакатастрофе в Житомирской области
В Житомирской области 25 августа произошла авиакатастрофа в результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39. В бригаде тактической авиации города Васильков назвали имена погибших пилотов.
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