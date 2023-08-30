Головні новини 30 серпня: події та підсумки

Головні новини України 30 серпня: атака на Київ, засідання РНБО та "Нептуни" проти Росії
Сьогодні, 30 серпня, російські окупанти здійснили чергову масовану атаку. Внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, є травмовані та загиблі. Також сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій.
Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 30 серпня, які ви могли пропустити.
Ракетна атака на Київ
Вночі 30 серпня Росія вдалася до масованої атаки по Україні за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 повітряних ворожих цілей, але внаслідок уламків у Києві виникли пожежі, також є травмовані та загиблі.
У мережі показали відео моменту влучання по супермаркету.
Зеленський провів засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій: що вирішили
Сьогодні, 30 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Темою були військово-лікарські комісії.
У поліції показали відео з камери правоохоронця, який застрелив чоловіка в Дніпрі
Патрульна поліція України опублікувала відео з камери правоохоронця, який вчора, 29 серпня, застрелив чоловіка у Дніпрі. На ньому можна побачити весь конфлікт між громадянами та поліцейськими.
Україна модернізує крилаті ракети "Нептун": чим це допоможе армії
В Україні модернізують протикорабельні крилаті ракети "Нептун". Відомо, що вони можуть уражати віддалені цілі в РФ, чого не можна зробити завдяки озброєнню, яке передають партнери.
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який публічно принижував військових
У Полтаві правоохоронні органи затримали фітнес-тренера, який публічно ображав та принижував військових. Відповідні відео конфліктів він систематично публікував у своїх соціальних мережах.
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