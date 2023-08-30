Головні новини 30 серпня: події та підсумки

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Сьогодні, 30 серпня, російські окупанти здійснили чергову масовану атаку. Внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, є травмовані та загиблі. Також сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 30 серпня, які ви могли пропустити.

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Ракетна атака на Київ

Вулиця в Шевченківському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Вночі 30 серпня Росія вдалася до масованої атаки по Україні за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 повітряних ворожих цілей, але внаслідок уламків у Києві виникли пожежі, також є травмовані та загиблі.

У мережі показали відео моменту влучання по супермаркету.

Зеленський провів засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій: що вирішили

Засідання РНБО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 30 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Темою були військово-лікарські комісії.

У поліції показали відео з камери правоохоронця, який застрелив чоловіка в Дніпрі

Правоохоронець та застрелений чоловік. Фото: скриншот з відео

Патрульна поліція України опублікувала відео з камери правоохоронця, який вчора, 29 серпня, застрелив чоловіка у Дніпрі. На ньому можна побачити весь конфлікт між громадянами та поліцейськими.

Україна модернізує крилаті ракети "Нептун": чим це допоможе армії

Пуск ракети "Нептун". Фото: google

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У Полтаві затримали фітнес-тренера, який публічно принижував військових

СБУ затримали Романа Заволоку. Фото: СБУ

У Полтаві правоохоронні органи затримали фітнес-тренера, який публічно ображав та принижував військових. Відповідні відео конфліктів він систематично публікував у своїх соціальних мережах.

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