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Головні новини України 30 серпня: атака на Київ, засідання РНБО та "Нептуни" проти Росії

30 серпня 2023 22:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Головні новини 30 серпня: події та підсумки
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 30 серпня, російські окупанти здійснили чергову масовану атаку. Внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, є травмовані та загиблі. Також сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 30 серпня, які ви могли пропустити.

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Ракетна атака на Київ

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Вулиця в Шевченківському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Вночі 30 серпня Росія вдалася до масованої атаки по Україні за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 повітряних ворожих цілей, але внаслідок уламків у Києві виникли пожежі, також є травмовані та загиблі. 

У мережі показали відео моменту влучання по супермаркету.

Зеленський провів засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій: що вирішили

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Засідання РНБО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 30 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Темою були військово-лікарські комісії. 

У поліції показали відео з камери правоохоронця, який застрелив чоловіка в Дніпрі

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Правоохоронець та застрелений чоловік. Фото: скриншот з відео

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Пуск ракети "Нептун". Фото: google

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Головні новини України 30 серпня: атака на Київ, засідання РНБО та "Нептуни" проти Росії

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