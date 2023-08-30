Главные новости 30 августа: события и итоги

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Сегодня, 30 августа, российские оккупанты совершили очередную массированную атаку. В результате падения обломков в Киеве возникли пожары, есть травмированные и погибшие. Также сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 30 августа, которые вы могли пропустить.

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Ракетная атака на Киев

Улица Шевченковского района Киева. Фото: Новини.LIVE

Ночью 30 августа Россия прибегла к массированной атаке по Украине с помощью БпЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 воздушных вражеских целей, но в результате обломков в Киеве возникли пожары, также есть травмированные и погибшие.

В сети показали видео момента попадания по супермаркету.

Зеленский провел заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям: что решили

Заседание СНБО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 30 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Темой были военно-врачебные комиссии.

В полиции показали видео с камеры правоохранителя, застрелившего мужчину в Днепре

Правоохранитель и застреленный мужчина. Фото: скриншот с видео

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Украина модернизирует крылатые ракеты "Нептун": чем это поможет армии

Пуск ракеты "Нептун". Фото: google

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В Полтаве задержали фитнес-тренера, публично унижавшего военных

СБУ задержали Романа Заволоку. Фото: СБУ

В Полтаве правоохранительные органы задержали фитнес-тренера, который публично оскорблял и унижал военных. Соответствующие видео конфликты он систематически публиковал в своих социальных сетях.

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