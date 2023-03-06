Головні підсумки минулого тижня: Шейтемальн розповість про конфлікт Зеленського й Залужного та заяви стендапера Щегеля

Михайло Шейтемальн

У студії Вечір.LIVE політтехнолог Михайло Шейтемальн підіб'є підсумки минулого тижня. Він розповість про конфлікт Президента України Володимира Зеленського з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та інші важливі події.

Переглянути ефір можна на YouTube каналі Новини.LIVE.

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У студії Вечір.LIVE обговорять також скандальне нагородження блогерки Ксюші Манекен та заяви стендапера Щегеля щодо України та її народу. До прямого ефіру доєднається військовий аналітик та полковник Петро Черник.

Нагадаємо, між Президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли розбіжності щодо Бахмута. У них абсолютно різні погляди на перебування ЗСУ у місті.

Також ми писали, що українська армія, імовірно, здійснює частковий вихід з території Бахмута. Але для російських окупаційних військ такий крок означатиме тільки збільшення втрат і уповільнення наступу.

Додамо, українські військові продовжують утримувати під своїм контролем головну трасу Костянтинівка — Бахмут, якою здійснюється постачання. Також ЗСУ утримують ключовий шлях до міста Бахмут і виходу з нього.