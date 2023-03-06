Главные итоги прошлой недели: Шейтемальн расскажет о конфликте Зеленского с Залужным и заявлениях стендапера Щегеля

Михаил Шейтемальн

В студии Вечер.LIVE политтехнолог Михаил Шейтемальн подведет итоги прошлой недели. Он расскажет о конфликте Президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и других важных событиях.

Посмотреть эфир можно на YouTube канале Новини.LIVE.

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В студии Вечер.LIVE обсудят также скандальное награждение блогерки Ксюши Манекен и заявления стендапера Щегеля об Украине и ее народу. К прямому эфиру присоединится военный аналитик и полковник Петр Черник.

Напомним, между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия по поводу Бахмута. У них совершенно разные взгляды на пребывание ВСУ в городе.

Также мы писали, что украинская армия предположительно совершает частичный выход с территории Бахмута. Но для русских оккупационных войск такой шаг будет означать только увеличение потерь и замедление наступления.

Добавим, украинские военные продолжают удерживать под своим контролем главную трассу Константиновка — Бахмут, по которой осуществляется поставка. Также ВСУ удерживают ключевой путь в город Бахмут и выход из него.