Головний санітарний лікар України назвав причини спалаху гепатиту А в країні

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Фото: facebook Ігоря Кузіна

В Україні за останні два тижні зафіксували спалах гепатиту А у кількох областях. Причиною цього можуть бути низький імунітет, немиті руки, затоплення територій та осінньо-зимовий період, коли вірус гепатиту А особливо активний.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна.

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Медик розповів, що гепатит А є гострим інфекційним захворюванням, яке найчастіше передається через брудні руки, зокрема, при взаємодії з інфікованою їжею або водою. Цей вірус має високу здатність до поширення, особливо коли в суспільстві спостерігається низький рівень імунітету до нього.

Кузін також повідомив, що особливо активним є вірус гепатиту А в осінньо-зимовий період, коли бактерії уповільнюють своє розмноження у воді, тоді як віруси продовжують активно поширюватися. В Україні часті випадки спалахів цієї інфекції, особливо у сільських районах після повеней, коли відбувається зараження водних джерел.

"У нас більша частина українців, яка не хворіла на хворобу Боткіна або вірусний гепатит А, не має імунітету. Тому саме цей вірус часто викликає такі масові та швидкі спалахи. Спалах у Вінниці — один з них", — сказав він.

Ще однією особливістю є те, що в Україні регулярно відбуваються дрібномасштабні епідемії гепатиту А, які, хоч і менші за розміром, ніж недавній спалах у Вінниці, найчастіше зустрічаються у сільських районах.

"Ці спалахи зазвичай відбуваються після затоплення територій, коли річки виходять зі своїх берегів та затоплюють місця утилізації відходів, що призводить до поширення вірусу гепатиту А", — додав медик.

Кузін також повідомив, що після теракту на Каховській ГЕС були високі побоювання щодо можливих спалахів через погіршення стану водопровідно-каналізаційної системи.

У відповідь на це Україна отримала підтримку від Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНІСЕФ, отримавши 13 тисяч доз вакцини проти гепатиту А, з яких 10 тисяч призначалися для дорослих, а три тисячі для дітей.

Головний санітарний лікар України уточнив, що спочатку планувалося використовувати більшу частину вакцин для військових та дітей у Херсонській області, але спалах у Вінниці зажадав перерозподілу вакцин, і значна кількість була направлена туди для контролю за ситуацією.

Нагадаємо, що в Україні зростає захворюваність на гепатит А. В цей час вірус виявили у кількох областях. Що слід знати, щоб уберегти себе та своїх близьких.