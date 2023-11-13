Главный санитарный врач Украины назвал причины вспышки гепатита А в стране

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Фото: facebook Игоря Кузина

В Украине за последние две недели зафиксировали вспышку гепатита А в нескольких областях. Причиной этому могут быть низкий иммунитет, немытые руки, затопления территорий и осенне-зимний период, когда вирус гепатита А особенно активен.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.

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Причины вспышки гепатита А в Украине

Медик рассказал, что гепатит А является острым инфекционным заболеванием, которое чаще всего передается через грязные руки, в частности при взаимодействии с инфицированной пищей или водой. Этот вирус обладает высокой способностью к распространению, особенно когда в обществе наблюдается низкий уровень иммунитета к нему.

Кузин также сообщил, что особенно активен вирус гепатита А в осенне-зимний период, когда бактерии замедляют свое размножение в воде, в то время как вирусы продолжают активно распространяться. В Украине часты случаи вспышек этой инфекции, особенно в сельских районах после наводнений, когда происходит заражение водных источников.

"У нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки. Вспышка в Виннице — одна из них", — сказал он.

Ещё одной особенностью является то, что в Украине регулярно происходят мелкомасштабные эпидемии гепатита А, которые, хотя и меньше по размеру, чем недавняя вспышка в Виннице, чаще всего встречаются в сельских районах.

"Эти вспышки обычно происходят после затопления территорий, когда реки выходят из своих берегов и затапливают места утилизации отходов, что приводит к распространению вируса гепатита А", — добавил медик.

Кузин также сообщил, что после теракта на Каховской ГЭС были высоки опасения о возможных вспышках из-за ухудшения состояния водопроводно-канализационной системы.

В ответ на это Украина получила поддержку от Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, получив 13 тысяч доз вакцины против гепатита А, из которых 10 тысяч предназначались для взрослых, а три тысячи — для детей.

Главный санитарный врач Украины уточнил, что изначально планировалось использовать большую часть вакцин для военных и детей в Херсонской области, но вспышка в Виннице потребовала перераспределения вакцин, и значительное количество было направлено туда для контроля за ситуацией.

Напомним, что в Украине растет заболеваемость гепатитом А. В настоящее время вирус обнаружили в нескольких областях. Что следует знать, чтобы уберечь себя и своих близких.

