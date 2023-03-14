Головнокомандувач ЗСУ Залужний привітав українців з Днем добровольця
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав громадян з Днем добровольця. Він наголосив, що українська нація щодня демонструє світові, що означає бути справжнім добровольцем.
Про це він написав у своєму Facebook.
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Як відомо, саме цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького. Саме тому у цей знаковий день було започатковано свято добровольця.
"Відданість. Рішучість. І щире прагнення захищати Батьківщину. Щодня. Щосекунди. Українці демонструють всьому світу, що означає бути добровольцем. Насамперед у героїчних боях на передовій. У цілодобовій волонтерській праці. Допомогою в тилу. За покликом серця, заради перемоги", — написав Головнокомандувач ЗСУ.
Валерій Залужний наголосив, що ворог хоче зламати українців, однак нація добровольців — непереможна. Сьогодні всі ми як ніколи згуртовані і боремося за свою незалежність.
Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо виділення додаткових коштів із бюджету на безпеку та оборону.