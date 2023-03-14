Главнокомандующий ВСУ Залужный поздравил украинцев с Днем добровольца
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил граждан с Днем добровольца. Он подчеркнул, что украинская нация каждый день демонстрирует миру, что значит быть настоящим добровольцем.
Об этом он написал в своем Facebook.
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Как известно, именно в этот день 2014 первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1 БОП НГУ им. Кульчицкого. Именно поэтому в этот знаковый день был начат праздник добровольца.
"Преданность. Решительность. И искреннее стремление защищать Родину. Ежедневно. Ежесекундно. Украинцы демонстрируют всему миру, что значит быть добровольцем. Прежде всего, в героических боях на передовой. В круглосуточном волонтерском труде. Помощью в тылу. По зову сердца, ради победы", — написал Главнокомандующий ВСУ.
Валерий Залужный подчеркнул, что враг хочет сломать украинцев, однако нация добровольцев непобедима. Сегодня все мы как никогда сплочены и боремся за свою независимость.
Напомним, накануне Кабинет министров Украины принял решение о выделении дополнительных средств из бюджета на безопасность и оборону.