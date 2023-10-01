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Головнокомандувач ЗСУ Залужний звернувся до воїнів у День захисників і захисниць

1 жовтня 2023 10:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Головнокомандувач ЗСУ Залужний звернувся до воїнів у День захисників і захисниць
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українських воїнів у День захисників і захисниць. Він подякував їм за їхню героїчну боротьбу і наголосив, що Перемога у війні неминуча.

Відповідне відео зранку 1 жовтня було оприлюднене у Фейсбуці.

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Залужний звернувся до воїнів

"Сьогодні та повсякчас дякую всім, хто стоїть на захисті нашої країни, дає гідну відсіч окупантам та наближає перемогу", — сказав Залужний.

За словами Залужного, це свято кожного, хто обороняє Батьківщину. Це день героїв: у формі Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Держприкордонслужби, поліцейських чи рятувальників. Тих, хто воює зі зброєю в руках, у білих халатах чи допомагаючи із забезпеченням, відновлюючи енергетику, чи навчаючи дітей.

"Навпроти нас — ворог. Підступний, який убиває і тих, хто зі зброєю, і тих, хто її не має. У ворога є мета — знищити нас і нашу державу. Але я впевнений — йому це не вдасться. І всі ми доводимо це щодня. На кожному клаптику нашої землі. Знищуючи противника", — сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що захисник та захисниця — це не просто слова, це важка робота щохвилини, щогодини, щодня для перемоги, це боротьба, біль, кров і сльози заради майбутнього.

"Усі ті, хто відчуває свою силу, щиро радіє перемогам і схиляє голову перед тими, хто на щиті. Хай береже вас Бог і Покров Святої Богородиці! Дякую тобі, кожен захиснику і кожна захиснице!" — сказав Залужний.

Раніше ми розповідали, що 1 жовтня у День захисників і захисниць Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх, хто боронить нашу Вітчизну. Він наголосив, що війна зробила цей день особливим для українського народу. 

Нагадуємо, першого жовтня в Україні відзначається дуже важливе для народу свято — День захисників та захисниць. Тому в цей день потрібно привітати всіх українців, які боронять нашу державу від російських окупантів, намагаючись зберегти її незалежність та суверенітет.

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