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Главнокомандующий ВСУ Залужный обратился к воинам в День защитников и защитниц

1 октября 2023 10:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Главнокомандующий ВСУ Залужный обратился к воинам в День защитников и защитниц
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинским воинам в День защитников и защитниц. Он поблагодарил их за их героическую борьбу и подчеркнул, что Победа в войне неизбежна.

Соответствующее видео утром 1 октября было обнародовано в Фейсбуке.

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Залужный обратился к воинам

"Сегодня и постоянно благодарю всех, кто стоит на защите нашей страны, дает достойный отпор оккупантам и приближает победу", — сказал Залужный.

По словам Залужного, это праздник каждого, кто защищает Родину. Это день героев: в форме Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности, Госпогранслужбы, полицейских или спасателей. Тех, кто сражается с оружием в руках, в белых халатах или помогая с обеспечением, восстанавливая энергетику или обучая детей.

"Напротив нас — враг. Коварный, он убивает и тех, кто с оружием, и тех, кто его не имеет. У врага есть цель — уничтожить нас и наше государство. Но я уверен — ему это не удастся. И все мы доказываем это каждый день. На каждом клочке нашей земли. Уничтожая противника", — сказал Главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что защитник и защитница — это не просто слова, это тяжелая работа ежеминутно, ежечасно, ежедневно для победы, это борьба, боль, кровь и слезы ради будущего.

"Все те, кто чувствует свою силу, искренне радуется победам и склоняет голову перед теми, кто на щите. Да хранит вас Бог и Покров Святой Богородицы! Спасибо тебе, каждый защитник и каждая защитница!" сказал Залужный.

Ранее мы рассказывали, что 1 октября в День защитников и защитниц Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем, кто защищает наше Отечество. Он отметил, что война сделала этот день особенным для украинского народа.

Напомним, первого октября в Украине отмечается очень важный для народа праздник — День защитников и защитниц. Поэтому в этот день нужно поздравить всех украинцев, защищающих наше государство от российских оккупантов, пытаясь сохранить его независимость и суверенитет.

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