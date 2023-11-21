Головою Фонду держмайна призначено очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Фото: Рівненська ОВА

Верховна Рада 21 листопада проголосувала за призначення начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. Це призначення анонсували більше тижня тому.

Про це стало відомо з прямої трансляції нардепа Олексія Гончаренка із засідання Верховної Ради.

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Процедуру призначення Віталія Коваля відкладали через процедуру перевірки кандидата з НАЗК. Віталій Коваль очолював Рівненську обласну адміністрацію понад чотири роки. На посаді він замінить Рустема Умерова, який очолив Міноборони.

За кандидатуру Коваля 279 нардепів проголосували за, троє проти, 20 утримались і 39 не голосували.

Що відомо про Віталія Коваля

Головою Рівненської ОДА Віталія Коваля призначили у вересні 2019-го. Він уродженець міста Березне, йому 42 роки.

У 2003 році Коваль закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "Банківська справа", у 2017 році — Львівську бізнес-школу Українського католицького університету.

Працював у банку, був підприємцем, потому керівником фірм, які спеціалізувались на роботі в аграрному секторі, а також на будівництві доріг.

Віталій Коваль одружений, має двох доньок. Посадовець також – кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби. Очолює обласну федерацію греко-римської боротьби, виконком Асоціації спортивної боротьби України, а також є першим віцепрезидентом Всеукраїнської федерації греко-римської боротьби.

Коваль також є депутатом Рівненської міської ради від "Слуги народу". На останніх місцевих виборах міського голови він посів третє місце.

Раніше ми повідомляли, що у Фонді державного майна України (ФДМУ) вирішили звільнити низку керівників держпідприємств у зв'язку з виявленою "недоброчесністю". Звільнення торкнеться 47 посадовців.

Нагадуємо, що влада може ліквідувати Національну агенцію з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Арештовані активи передадуть Фонду державного майна.