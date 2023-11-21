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Главой Фонда госимущества назначен руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль

21 ноября 2023 13:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Главой Фонда госимущества назначен руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль
Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль. Фото: Ровенская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Верховная Рада 21 ноября проголосовала за назначение начальника Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля на должность главы Фонда государственного имущества Украины. Это назначение анонсировали больше недели назад.

Об этом стало известно из прямой трансляции нардепа Алексея Гончаренко с заседания Верховной Рады.

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Процедуру назначения Виталия Коваля откладывали из-за процедуры проверки кандидата из НАПК. Виталий Коваль возглавлял Ровенскую областную администрацию более четырех лет. В должности он заменит возглавившего Минобороны Рустема Умерова.

За кандидатуру Коваля 279 нардепов проголосовали за, трое против, 20 воздержались и 39 не голосовали.

Что известно о Виталии Ковале

Главой Ровенской ОГА Виталия Коваля назначили в сентябре 2019-го. Он уроженец города Березно, ему 42 года.

В 2003 году Коваль окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности "Банковское дело", в 2017 году - Львовскую бизнес-школу Украинского католического университета.

Работал в банке, был предпринимателем, потому руководителем фирм, специализировавшихся на работе в аграрном секторе, а также на строительстве дорог.

Виталий Коваль женат, имеет двух дочерей. Чиновник также – кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. Возглавляет областную федерацию греко-римской борьбы, исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины, а также является первым вице-президентом Всеукраинской федерации греко-римской борьбы.

Коваль также является депутатом Ровенского городского совета от "Слуги народа". На последних местных выборах городского головы он занял третье место.

Ранее мы сообщали, что в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ) решили уволить ряд руководителей госпредприятий в связи с проявленной "неблагочестием". Увольнение коснется 47 должностных лиц.

Напоминаем, что власти могут ликвидировать Национальное агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Арестованные активы будут переданы Фонду государственного имущества.

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