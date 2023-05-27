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Готель на курорті та партнери-генерали СБУ: розслідування про бізнес голови БЕБ

27 травня 2023 14:43
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Готель на курорті та партнери-генерали СБУ: розслідування про бізнес голови БЕБ
В.о. директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Журналістам вдалось з'ясувати, що в.о. директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров разом з дружиною будують готельний комплекс на лижному курорті с.Мигове, Чернівецька область. Землю під цим об’єктом Федорови забудовують разом з родинами ще кількох високопоставлених правоохоронців.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Що відомо

Як повідомляє видання, Федоров в статусі виконуючого обов’язки керує Бюро економічної безпеки з квітня 2023 року. До цього він більшу частину життя пропрацював у СБУ. Він лише раз ненадовго відлучався працювати у Київську митницю. 

В єдиній публічній декларації Федорова за 2020 рік вказано, що він мешкав в оформленій на батька квартирі (ЖК бізнес-класу, 130 кв.м.), паралельно будуючи приватний будинок на 300 кв.м. на березі Дніпра у Кийлові. Там же сказано, що його дружина Ольга вела якесь будівництво в с.Мигове, де розташований лижно-відпочинковий комплекс та національний природний парк. Одну земельну ділянку в цьому селі дружина Федорова придбала в 2017 році, ще одну сам СБУшник приватизував у 2018 році.

Вже у березні 2023 дружина Федорова зареєструвала у Миговому недобуд — чотири садові будинки зі ступінню готовності у 40%. Як з’ясували журналісти, на ділянках Федорових триває будівництво готельного комплексу і найбільш готовими зараз виглядають двоповерхові таунхауси зі зрубу.

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Готельний комплекс з двохповерховими таунхаусами. Фото: Bihus.Info 

Водночас сам комплекс займає не лише ділянки очільника БЕБ із дружиною, а цілий пагорб, "нарізаний" на два десятки земельних ділянок, що належать різним людям.

Зокрема, п'ять ділянок знаходяться у власності генерала СБУ, колишнього замголови Служби й ексочільника Донецького главку Олександра Карпенка та його родини.

Ще дві ділянки — в Олександра Куця з дружиною. Це ще один генерал СБУ, теж свого часу очолював Донецький напрям, а з літа минулого року призначений на посаду начальника Управління СБУ в Харківській області.

Також чотири ділянки розписані на Наталію Удалову та Марію Онуляк, чиї сини теж служать чи служили в СБУ.

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Окрім цього, дружина Федорова має понад 20 різноманітних бізнесів по всій країні: за останні шість років її завели засновницею або ж співзасновницею в компанії, які спеціалізуються на торгівлі — паливом, ліками, меблями і рибою, пасажирських перевезеннях і бурінні свердловин, освіті й технічних дослідженнях. Окрім того, вона є співвласницею вітроелектростанції на Миколаївщині, котру, як і готель в Миговому, збудувала разом з родичкою іншого СБУ-шника Євгенія Гречина. 

Журналісти розповіли, що Федоров відмовився зустрічатися із журналістами й відповідати на питання про походження статків та способи ведення бізнесу. Натомість він прислав формальну відписку, яка не містила відповіді на жодне поставлене йому питання.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ дізналися, як дружина керівника БЕБ заробляє на Укрзалізниці. Вона продає із немаленькою націнкою діоди на заводи УЗ.

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