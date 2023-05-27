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Отель на курорте и партнеры-генералы СБУ: расследование о бизнесе главы БЭБ

27 мая 2023 14:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Отель на курорте и партнеры-генералы СБУ: расследование о бизнесе главы БЭБ
И.о. директора Бюро экономической безопасности Эдуард Фёдоров. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Журналистам удалось выяснить, что и.о директора Бюро экономической безопасности Эдуард Федоров вместе с супругой строят гостиничный комплекс на лыжном курорте с. Мигово, Черновицкая область. Землю под этим объектом Федоровы застраивают вместе с семьями еще нескольких высокопоставленных правоохранителей.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

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Что известно

Как сообщает издание, Федоров в статусе исполняющего обязанности руководит Бюро экономической безопасности с апреля 2023 года. До этого он большую часть жизни проработал в СБУ. Он только раз ненадолго отлучался работать в Киевскую таможню.

В единой публичной декларации Федорова за 2020 год указано, что он жил в оформленной на отца квартире (ЖК бизнес-класса, 130 кв.м.), параллельно строя частный дом на 300 кв.м. на берегу Днепра в Кийлове. Там же сказано, что его жена Ольга вела какое-то строительство в с.Мигове, где расположен лыжно-развлекательный комплекс и национальный природный парк. Один земельный участок в этой деревне жена Федорова приобрела в 2017 году, еще один сам СБУшник приватизировал в 2018 году.

Уже в марте 2023 года жена Федорова зарегистрировала в Могилевом недострое — четыре садовых дома со степенью готовности в 40%. Как выяснили журналисты, на участках Федоровых продолжается строительство гостиничного комплекса и наиболее готовыми сейчас смотрятся двухэтажные таунхаусы из сруба.

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Гостиничный комплекс с двухэтажными таунхаусами. Фото: Bihus.Info

В то же время сам комплекс занимает не только участки главы БЭБ с женой, а целый холм, "нарезанный" на два десятка земельных участков, принадлежащих разным людям.

В частности, пять участков находятся в собственности генерала СБУ, бывшего зампредседателя Службы и экс-главы Донецкого главка Александра Карпенко и его семьи.

Еще два участка — у Александра Куця с женой. Это еще один генерал СБУ, тоже в свое время возглавлявший Донецкое направление, а с лета прошлого года назначенный на должность начальника Управления СБУ в Харьковской области.

Также четыре участка расписаны на Наталью Удалову и Марию Онуляк, чьи сыновья тоже служат или служили в СБУ.

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Кроме этого, жена Федорова имеет более 20 различных бизнесов по всей стране: за последние шесть лет ее завели основательницей или соучредительницей в компании, специализирующиеся на торговле — топливом, лекарствами, мебелью и рыбой, пассажирских перевозках и бурении скважин, образовании и технических исследованиях. . Кроме того, она является совладелицей ветроэлектростанции в Николаевской области, которую, как и гостиницу в Мигово, построила вместе с родственницей другого СБУ-шника Евгения Гречина.

Журналисты рассказали, что Федоров отказался встречаться с журналистами и отвечать на вопросы о происхождении состояния и способах ведения бизнеса. Он прислал формальную отписку, которая не содержала ответа на ни один поставленный ему вопрос.

Напомним, недавно СМИ узнали, как жена руководителя БЭБ зарабатывает на Укрзализныце. Она продает с большой наценкой диоды на заводы УЗ.

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