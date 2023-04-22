Гребли веслами до Угорщини: на кордоні впіймали групу ухилянтів

Затримані ухилянти, які намагались втекти до Угорщини. Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали двох ухилянтів, які планували на надувному човні потрапити до Угорщини. Їх притягнуть до адміністративної відповідальності.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Як розповіли прикордонники, під час патрулювання річкової ділянки кордону, правоохоронці помітили чоловіків на гумових човнах. Ті гребли веслами в бік сусідньої держави. Прикордонний наряд наздогнав порушників та повернув їх на український берег.

За спробу незаконного перетинання кордону втікачів притягнули до адмінвідповідальності.

Затримані ухилянти, які намагались втекти до Угорщини. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, нещодавно через масову роздачу повісток у територіальні центри комплектування (ТЦК) в інтернеті з'явилося безліч пропозицій, як мінімізувати ризики бути мобілізованим.

Серед них — муляжі гіпсу та окуляри з товстими лінзами, підроблені довідки про бронювання та більш екстравагантні способи.