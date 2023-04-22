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Гребли веслами до Угорщини: на кордоні впіймали групу ухилянтів

22 квітня 2023 13:07
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Гребли веслами до Угорщини: на кордоні впіймали групу ухилянтів
Затримані ухилянти, які намагались втекти до Угорщини. Фото: ДПСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прикордонники затримали двох ухилянтів, які планували на надувному човні потрапити до Угорщини. Їх притягнуть до адміністративної відповідальності.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Як ухилянти намагались втекти до Угорщини

Як розповіли прикордонники, під час патрулювання річкової ділянки кордону, правоохоронці помітили чоловіків на гумових човнах. Ті гребли веслами в бік сусідньої держави. Прикордонний наряд наздогнав порушників та повернув їх на український берег.

За спробу незаконного перетинання кордону втікачів притягнули до адмінвідповідальності.

ухилянти
Затримані ухилянти, які намагались втекти до Угорщини. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, нещодавно через масову роздачу повісток у територіальні центри комплектування (ТЦК) в інтернеті з'явилося безліч пропозицій, як мінімізувати ризики бути мобілізованим.

Серед них — муляжі гіпсу та окуляри з товстими лінзами, підроблені довідки про бронювання та більш екстравагантні способи.

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