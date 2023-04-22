Гребли веслами в Венгрию: на границе поймали группу уклонистов

Задержаны уклонисты, которые пытались сбежать в Венгрию. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали двух уклонистов, которые планировали на надувной лодке попасть в Венгрию. Их привлекут к административной ответственности.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также:

Как уклонисты пытались сбежать в Венгрию

Как рассказали пограничники, во время патрулирования речного участка границы правоохранители заметили мужчин на резиновых лодках. Те гребли веслами в сторону соседнего государства.

Пограничный наряд настиг нарушителей и вернул их на украинский берег.

За попытку незаконного пересечения границы беглецов привлекли к админответственности.

Задержаны уклонисты, которые пытались сбежать в Венгрию. Фото: ГПСУ

Напомним, недавно из-за массовой раздачи повесток в территориальные центры комплектования (ТЦК) в интернете появилось множество предложений, как минимизировать риски быть мобилизованным.

Среди них — муляжи гипса и очки с толстыми линзами, поддельные справки о бронировании и более экстравагантные способы.