Гребли веслами в Венгрию: на границе поймали группу уклонистов
Пограничники задержали двух уклонистов, которые планировали на надувной лодке попасть в Венгрию. Их привлекут к административной ответственности.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Как уклонисты пытались сбежать в Венгрию
Как рассказали пограничники, во время патрулирования речного участка границы правоохранители заметили мужчин на резиновых лодках. Те гребли веслами в сторону соседнего государства.
Пограничный наряд настиг нарушителей и вернул их на украинский берег.
За попытку незаконного пересечения границы беглецов привлекли к админответственности.
Напомним, недавно из-за массовой раздачи повесток в территориальные центры комплектования (ТЦК) в интернете появилось множество предложений, как минимизировать риски быть мобилизованным.
Среди них — муляжи гипса и очки с толстыми линзами, поддельные справки о бронировании и более экстравагантные способы.