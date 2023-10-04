Греція готова надати свої порти для експорту українських зернових

Судно з зерном вийшло з одеського порту. Фото: Олександр Кубраков

Греція готова надати альтернативний маршрут для транспортування українських зернових. Він проходитиме через північні порти Салоніки та Александруполіс.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

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Про відповідну ініціативу Греції стало відомо зі слів міністра закордонних справ Греції Георгіоса Герапетрітіса на неформальному засіданні Ради ЄС.

За словами міністра, його країна готова зробити свій внесок для того, щоб вирішити проблему з експортом українського зерна. Він стверджує, що Греція обговорювала це питання з партнерами ЄС.

Відтак, Греція пропонує транспортувати агропродукцію України через Румунію і Болгарію до Салонік і Александруполіса.

Однак, попри те, що дані порти готові прийти судна, пропускна спроможність залізничної мережі на півночі Греції обмежена. Водночас, саме це стало б стимулом для того, щоб прискорити модернізацію залізниць.

Нагадаємо, попри погрози з боку Росії атакувати кораблі, що прямують до портів України, всі три чорноморські порти країни відновили прийом суден для експорту зерна. При цьому перші десять суден вже використали маршрут.

Додамо, протягом вересня Україна продовжувала експорт зерна Чорним морем. За минулий місяць з портів Великої Одеси вийшло 10 суден, які були завантажені 50 тисячами тонн агропродукції для різних країн світу.