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Греция готова предоставить свои порты для экспорта украинских зерновых

4 октября 2023 18:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Греция готова предоставить свои порты для экспорта украинских зерновых
Судно с зерном вышло из одесского порта. Фото: Александр Кубраков
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Греция готова предоставить альтернативный маршрут для транспортировки украинских зерновых. Он будет проходить через северные порты Салоники и Александруполис.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

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О соответствующей инициативе Греции стало известно по словам министра иностранных дел Греции Георгиоса Герапетитиса на неформальном заседании Совета ЕС.

По словам министра, его страна готова внести свой вклад для того, чтобы решить проблему с экспортом украинского зерна. Он утверждает, что Греция обсуждала этот вопрос с партнерами ЕС.

Следовательно, Греция предлагает транспортировать агропродукцию Украины через Румынию и Болгарию в Салоники и Александруполис.

Однако, несмотря на то, что данные порты готовы прийти к суднам, пропускная способность железнодорожной сети на севере Греции ограничена. В то же время именно это стало бы стимулом для того, чтобы ускорить модернизацию железных дорог.

Напомним, несмотря на угрозы со стороны России атаковать корабли, направляющиеся в порты Украины, все три черноморских порта страны возобновили прием кораблей для экспорта зерна. При этом первые десять кораблей уже использовали маршрут.

Добавим, в течение сентября Украина продолжала экспорт зерна по Черному морю. За прошлый месяц из портов Большой Одессы вышло 10 суднов, загруженных 50 тысячами тонн агропродукции для разных стран мира.

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