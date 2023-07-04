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Громадянин Польщі влаштував бійку на українському кордоні

4 липня 2023 18:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Громадянин Польщі влаштував бійку на українському кордоні
Бійка на українському кордоні. Фото: скріншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На українському кордоні громадянин Польщі вчинив бійку. У цей час у його авто намагався непомітно пробратися інший чоловік.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Бійка на кордоні

У повідомленні наголошується, що на пропускному пункті "Шегині" прикордонники перевіряли документи у громадянина Польщі. У цей час у його авто намагався непомітно проникнути інший чоловік.

Виявляється, дії були не лише заздалегідь обговорені з водієм, а й сплачені на суму 1100 євро. Попри те, що у перевізника було польське громадянство, він також мав українське, і тому обох чоловіків буде покарано згідно із законодавством нашої країни.

Крім того, водій, котрий відмовився виконувати законні вказівки прикордонної служби, залучив до себе додаткові проблеми.

Нагадаємо, що у Краматорському районі працівників районного ТЦК упіймали на виготовленні фальшивих довідок для виїзду за кордон . Підозру оголосили керівнику центру та двом його підлеглим.

Раніше у Києві затримали чоловіка, який продавав фальшиві посвідчення волонтера для перетину кордону під час воєнного стану.

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