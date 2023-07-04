Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Гражданин Польши устроил драку на украинской границе arrow

Гражданин Польши устроил драку на украинской границе

4 июля 2023 18:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Гражданин Польши устроил драку на украинской границе
Драка на украинской границе. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На украинской границе гражданин Польши устроил драку. В это время в его авто пытался незаметно пробраться другой мужчина.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Читайте также:

Драка на границе

В сообщении указывается, что на пропускном пункте "Шегины" пограничники проверяли документы у гражданина Польши. В это время в его авто пытался незаметно проникнуть другой мужчина.

Оказывается, действия были не только заранее обсуждены с водителем, но и оплачены на сумму 1100 евро. Несмотря на то что у перевозчика было польское гражданство, он также обладал украинским, и поэтому оба мужчины будут наказаны согласно законодательству нашей страны.

Кроме того, водитель, отказавшийся выполнять законные указания пограничной службы, привлек к себе дополнительные проблемы.

Напомним, что в Краматорском районе работников районного ТЦК поймали на изготовлении фальшивых справок для выезда за границу. Подозрение объявили руководителю центра и двум его подчиненным.

Ранее в Киеве задержали мужчину, продававшего фальшивые удостоверения волонтера для пересечения границы во время военного положения.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз