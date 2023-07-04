Гражданин Польши устроил драку на украинской границе

Драка на украинской границе. Фото: скриншот

На украинской границе гражданин Польши устроил драку. В это время в его авто пытался незаметно пробраться другой мужчина.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Драка на границе

В сообщении указывается, что на пропускном пункте "Шегины" пограничники проверяли документы у гражданина Польши. В это время в его авто пытался незаметно проникнуть другой мужчина.

Оказывается, действия были не только заранее обсуждены с водителем, но и оплачены на сумму 1100 евро. Несмотря на то что у перевозчика было польское гражданство, он также обладал украинским, и поэтому оба мужчины будут наказаны согласно законодательству нашей страны.

Кроме того, водитель, отказавшийся выполнять законные указания пограничной службы, привлек к себе дополнительные проблемы.

Напомним, что в Краматорском районе работников районного ТЦК поймали на изготовлении фальшивых справок для выезда за границу. Подозрение объявили руководителю центра и двум его подчиненным.

Ранее в Киеве задержали мужчину, продававшего фальшивые удостоверения волонтера для пересечения границы во время военного положения.