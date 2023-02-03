Що відомо про найгучніші корупційні скандали тижня: фото та відео доказів, які виявила СБУ

СБУ заявила про викриття низки чиновників на корупції

Цього тижня в Україні стало відомо про низку корупційних скандалів, за участі високопосадовців українських міністерств та олігархів. Правоохоронці приходили до них з обшуками.

Новини.LIVE згадує найгучніші скандали цього тижня та розповідає, які шокуючі докази знайшла СБУ в підозрюваних.

Корупційні скандали у Міноборони

119 млн на закупівлях продуктів для ЗСУ

Сьогодні, 3 лютого, СБУ заявила про викриття масштабних схем розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

За матеріалами слідства, посадовці одного з департаментів Міноборони уклали угоди з керівниками двох комерційних структур на постачання оптових партій продовольства до місць дислокації військових. Бюджетні гроші було переведено на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази і технологічного обладнання для надання відповідних послуг.

Замість постачання до ЗСУ визначених обсягів продовольчої продукції учасники схеми виводили кошти у тінь через низку афілійованих фірм.

Крім цього, на Київщині співробітники СБУ викрили командира однієї з військових частин на розкраданні майже 2,4 млн грн, виділених на харчування особового складу. До незаконної діяльності він залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів, які вносили недостовірні відомості до звітної документації для приховування "відкату".

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Гроші у дивані

Під час обшуків у колишнього заступника міністра оборони Олександра Миронюка у дивані виявили майже мільйон доларів. Ексчиновник є фігурантом розслідування про шахрайство на закупівлях Міністерства оборони.

На відео зафіксовано момент вилучення грошей під час проведення слідчих дій. На кадрах видно, як чоловік, імовірно, слідчий, дістає з ніші у дивані пачки грошей і складає їх до купи.

Під час обшуків у Олександра Миронюка виявили понад 17 млн гривень, понад 400 тис. доларів та понад 100 тис. євро. Кошти визнали речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відео обшуків у ексзаступника міністра оборони Олександра Миронюка | Українська правда pic.twitter.com/Yx29Y9Joye — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2023

100 млн на бронежилетах

1 лютого СБУ викрила колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів. За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.

Наразі, за матеріалами СБУ, посадовцю оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Викриття у центральній військово-лікарської комісії Медсил ЗСУ

Правоохоронці спіймали заступника голови центральної військово-лікарської комісії Медичних сил ЗСУ на махінаціях. Йдеться про виготовлення документів щодо непридатності до військової служби.

Слідство встановило, що підозрюваний запропонував одному із призовників за 5 тисяч доларів США посприяти у виготовленні таких документів.

За місцем роботи і проживання заступника голови центральної ВЛК провели обшуки. Під час обшуків були знайдені великі готівкові суми у різних валютах. Загальна сума вилученого перевищує 5 млн грн. Слідство зараз встановлює походження цих коштів.

Підозру чиновнику оголосили за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Обшуки у Коломойського та справа Укрнафти

Вранці 1 лютого Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки навідалися з обшуками в будинку олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбувалися через махінації навколо Укртатнафти та Укрнафти.

Згодом Служба безпеки України підтвердила проведення обшуків у бізнесмена Ігоря Коломойського. У відомстві заявили про викриття масштабної схеми привласнення 40 млрд гривень.

"Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів", — розповіли у спецслужбі.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

3 лютого Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній із фігуранток справи Укрнафти та Укртатнафти. У спецслужбі зазначили, що підозру оголосили колишній головній бухгалтерці Укртатнафти.

СБУ встановила, що жінка переховувалася в Ужгородському районі Закарпатської області, але її місцеперебування було встановлене.

"Кришування" проституції співробітниками міграційної поліції

Правоохоронці нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке діяло під керівництвом Департаменту міграційної поліції. Високопосадовці налагодили масштабні схеми "кришування" проституції в Києві та інших регіонах країни.

Щомісяця "прибутки" організаторів нелегального бізнесу становили більше 50 млн грн. Співробітники СБУ затримали заступника начальника Департаменту міграційної поліції, керівника відділу профільного підрозділу столичної поліції та ще дванадцятьох учасників угруповання.

У межах кримінального провадження співробітники Служби безпеки провели понад 30 обшуків за адресами перебування фігурантів, зокрема в адміністративних будівлях Національної поліції України. На підставі зібраних доказів більше ніж 20 особам повідомлено про підозру.

Розкрадання коштів на відбудову у Сумській ОВА

Служба безпеки України викрила та блокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації. Посадовці привласнювали державні кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів окупантів, зокрема, на відновлення інфраструктури.

Наразі за матеріалами СБУ двоє чиновників отримали повідомлення про підозру:

заступник голови Сумської ОВА;

т.в.о. начальника Департаменту капітального будівництва ОВА.

В СБУ задокументували, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1,4 млн грн. Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський вперше провів Ставку верховного головнокомандувача у подвійному форматі. Однією із тем обговорення стали останні викриття корупції в органах влади.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що правоохоронці у випадку із корупційним скандалом у Міноборони мають діяти розважливо і акуратно. Розслідування не повинні послабити міжнародні позиції України.