Что известно о самых громких коррупционных скандалах недели: фото и видео доказательств, обнаруженных СБУ

СБУ заявила о разоблачении ряда чиновников на коррупции

На этой неделе в Украине стало известно о ряде коррупционных скандалов при участии высокопоставленных должностных лиц украинских министерств и олигархов. Правоохранители приходили к ним с обысками.

Новини.LIVE вспоминает самые громкие скандалы на этой неделе и рассказывает, какие шокирующие доказательства нашла СБУ у подозреваемых.

Коррупционные скандалы в Минобороны

119 млн на закупках продуктов для ВСУ

Сегодня, 3 февраля, СБУ заявила о разоблачении масштабных схем хищения государственных средств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны. Из-за созданного преступного механизма сумма ущерба, нанесенная Министерству обороны, составляет более 119,5 млн грн.

По материалам следствия, должностные лица одного из департаментов Минобороны заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур на поставку оптовых партий продовольствия в места дислокации военных. Бюджетные деньги были переведены на счета предприятий, даже не имевших производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг.

Вместо поставки в ВСУ определенные объемы продовольственной продукции участники схемы выводили средства в тень через ряд аффилированных фирм.

Кроме этого, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили командира одной из воинских частей на хищении почти 2,4 млн грн, выделенных на питание личного состава. В незаконную деятельность он привлек четырех своих подчиненных и коммерсантов, которые вносили недостоверные сведения в отчетную документацию для сокрытия "отката". Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Деньги в диване

Во время обысков у бывшего замминистра обороны Александра Миронюка в диване обнаружили почти миллион долларов. Эксчиновник является фигурантом расследования мошенничества на закупках Министерства обороны.

На видео зафиксирован момент изъятия денег во время проведения следственных действий. На кадрах видно, как мужчина, вероятно, следователь, достает из ниши в диване пачки денег и складывает их в кучу.

Во время обысков у Александра Миронюка было обнаружено более 17 млн гривен, более 400 тыс. долларов и более 100 тыс. евро. Денежные средства признали вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Видео обысков экс-заместителя министра обороны Александра Миронюка | Украинская правда pic.twitter.com/Yx29Y9Joye — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2023

100 млн на бронежилетах

1 февраля СБУ разоблачила бывшего главу Департамента государственных закупок и поставку материальных ресурсов Министерства обороны Украины на растрате государственных средств. По материалам следствия, это должностное лицо закупило для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, данные изделия не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов и не должным образом защитить украинских воинов.

По материалам СБУ, чиновнику объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Разоблачение в центральной военно-врачебной комиссии Медсил ВСУ

Правоохранители поймали заместителя председателя центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил ВСУ на махинациях. Речь идет об изготовлении документов о непригодности к военной службе.

Следствие установило, что подозреваемый предложил одному из призывников за 5 тысяч долларов США оказать содействие в изготовлении таких документов.

По месту работы и проживания заместителя председателя центральной ВЛК провели обыски. В ходе обысков были найдены большие наличные суммы в разных валютах. Общая сумма изъятого превышает 5 млн. грн. Следствие сейчас устанавливает происхождение этих средств.

Подозрение чиновнику объявили по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Обыски у Коломойского и дело Укрнафты

Утром 1 февраля Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности посетили обыски в доме олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия происходили из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.

Через некоторое время Служба безопасности Украины подтвердила проведение обысков у бизнесмена Игоря Коломойского. В ведомстве заявили о разоблачении масштабной схемы присвоения 40 млрд гривен.

"В настоящее время в рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение ими от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов", — сообщили в спецслужбе.

По данным следствия, подобная преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

3 февраля Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении одной из фигуранток дела Укрнефти и Укртатнефти. В спецслужбе отметили, что подозрение объявили бывшему главному бухгалтеру Укртатнафты.

СБУ установила, что женщина скрывалась в Ужгородском районе Закарпатской области, но ее местонахождение было установлено.

"Кришение" проституции сотрудниками миграционной полиции

Правоохранители нейтрализовали организованную преступную группировку, действовавшую под руководством Департамента миграционной полиции. Высокопоставленные чиновники наладили масштабные схемы "крышивания" проституции в Киеве и других регионах страны.

Ежемесячно "доходы" организаторов нелегального бизнеса составляли более 50 млн грн. Сотрудники СБУ задержали заместителя начальника Департамента миграционной полиции, руководителя отдела профильного подразделения столичной полиции и еще двенадцати участников группировки.

В рамках уголовного производства сотрудники Службы безопасности провели более 30 обысков по адресам пребывания фигурантов, в том числе в административных зданиях Национальной полиции Украины. На основании собранных доказательств более 20 лицам сообщено о подозрении.

Хищение средств на восстановление в Сумской ОВА

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную коррупционную схему, организованную руководством Сумской областной военной администрации. Чиновники присваивали государственные средства, выделенные региону на ликвидацию последствий боевых действий и обстрелов оккупантов, в частности, на восстановление инфраструктуры.

По материалам СБУ два чиновника получили сообщение о подозрении:

заместитель главы Сумской ОВА;

и.о. начальника Департамента капитального строительства ОВА.

В СБУ задокументировали, что во время ремонта только одного объекта злоумышленники присвоили 1,4 млн. грн. В настоящее время продолжаются экспертизы по еще 80 подобным объектам.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский впервые провел Ставку верховного главнокомандующего в двойном формате. Одной из тем обсуждения стали последние разоблачения коррупции в органах власти.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что правоохранители в случае с коррупционным скандалом в Минобороны должны действовать благоразумно и аккуратно. Расследования не должны ослабить международные позиции Украины.