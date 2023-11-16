Група депутатів і журналістів намагаються взяти Коломойського на поруки
Телеведуча Наталя Мосійчук просить взяти Коломойського на поруки. З цим клопотанням до суду також звернулися "Слуга народу" Сергій Демченко, СЕО телеканалу "1+1" Ярослав Пахольчук, журналіст Сергій Попов та рабин Дніпропетровської області Шмуель Камінецький.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Коломойського намагаються взяти на поруки
Журналістка Наталія Мосейчук захотіла взяти на поруки олігарха Ігора Кооломойського.
"Я просила би суд бачити тут зараз не бізнесмена, не олігарха, а громадянина, патріота і людину. І от якраз патріота і людину Ви і судите, Ваша честь", — наголосила вона.
Окрім Мосейчук взяти Коломойського на поруки висловили бажання депутат від "Слуги народу" Сергій Демченко, СЕО телеканалу "1+1" Ярослав Пахольчук, журналіст Сергій Попов та рабин Дніпропетровської області Шмуель Камінецький.
Раніше Коломойський вирішив передати свої корпоративні права у "1+1 media" на 5 років. Зазначається, що тепер вони перейдуть до управління трудовому колективу, чинним гендиректором якого є Ярослав Пахольчук.
Нагадаємо, в Україні через шість років судової тяганини щодо законності націоналізації ПриватБанку її визнали правомірною. Суд підтвердив неможливість повернення фінустанови колишнім власникам, зокрема Ігорю Коломойському.
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