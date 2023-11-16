Група депутатів і журналістів намагаються взяти Коломойського на поруки

Ігор Коломойський у приміщенні суду. Фото: скриншот

Телеведуча Наталя Мосійчук просить взяти Коломойського на поруки. З цим клопотанням до суду також звернулися "Слуга народу" Сергій Демченко, СЕО телеканалу "1+1" Ярослав Пахольчук, журналіст Сергій Попов та рабин Дніпропетровської області Шмуель Камінецький.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Журналістка Наталія Мосейчук захотіла взяти на поруки олігарха Ігора Кооломойського.

"Я просила би суд бачити тут зараз не бізнесмена, не олігарха, а громадянина, патріота і людину. І от якраз патріота і людину Ви і судите, Ваша честь", — наголосила вона.

Окрім Мосейчук взяти Коломойського на поруки висловили бажання депутат від "Слуги народу" Сергій Демченко, СЕО телеканалу "1+1" Ярослав Пахольчук, журналіст Сергій Попов та рабин Дніпропетровської області Шмуель Камінецький.

Раніше Коломойський вирішив передати свої корпоративні права у "1+1 media" на 5 років. Зазначається, що тепер вони перейдуть до управління трудовому колективу, чинним гендиректором якого є Ярослав Пахольчук.

Нагадаємо, в Україні через шість років судової тяганини щодо законності націоналізації ПриватБанку її визнали правомірною. Суд підтвердив неможливість повернення фінустанови колишнім власникам, зокрема Ігорю Коломойському.