Группа депутатов и журналистов пытаются взять Коломойского на поруки
Телеведущая Наталья Мосийчук просит взять Коломойского на поруки. С этим ходатайством в суд также обратились "Слуга народа" Сергей Демченко, СЕО телеканала "1+1" Ярослав Пахольчук, журналист Сергей Попов и раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Коломойского пытаются взять на поруки
Журналистка Наталья Мосейчук захотела взять на поруки олигарха Игоря Кооломойского.
"Я просила бы суд видеть здесь сейчас не бизнесмена, не олигарха, а гражданина, патриота и человека. И вот как раз патриота и человека Вы и судите, Ваша честь", — подчеркнула она.
Кроме Мосейчук взять Коломойского на поруки выразили желание депутат от "Слуги народа" Сергей Демченко, СЕО телеканала "1+1" Ярослав Пахольчук, журналист Сергей Попов и раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий.
Ранее Коломойский решил передать свои корпоративные права в 1+1 media на 5 лет. Отмечается, что теперь они перейдут в управление трудовому коллективу, действующим гендиректором Ярослав Пахольчук.
Напомним, в Украине через шесть лет судебные тяжбы по законности национализации ПриватБанка ее признали правомерной. Суд подтвердил невозможность возвращения финучреждения бывшим собственникам, в том числе Игорю Коломойскому.
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