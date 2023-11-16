Группа депутатов и журналистов пытаются взять Коломойского на поруки

Игорь Коломойский в помещении суда. Фото: скриншот

Телеведущая Наталья Мосийчук просит взять Коломойского на поруки. С этим ходатайством в суд также обратились "Слуга народа" Сергей Демченко, СЕО телеканала "1+1" Ярослав Пахольчук, журналист Сергей Попов и раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Коломойского пытаются взять на поруки

Журналистка Наталья Мосейчук захотела взять на поруки олигарха Игоря Кооломойского.

"Я просила бы суд видеть здесь сейчас не бизнесмена, не олигарха, а гражданина, патриота и человека. И вот как раз патриота и человека Вы и судите, Ваша честь", — подчеркнула она.

Кроме Мосейчук взять Коломойского на поруки выразили желание депутат от "Слуги народа" Сергей Демченко, СЕО телеканала "1+1" Ярослав Пахольчук, журналист Сергей Попов и раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий.

Ранее Коломойский решил передать свои корпоративные права в 1+1 media на 5 лет. Отмечается, что теперь они перейдут в управление трудовому коллективу, действующим гендиректором Ярослав Пахольчук.

Напомним, в Украине через шесть лет судебные тяжбы по законности национализации ПриватБанка ее признали правомерной. Суд подтвердил невозможность возвращения финучреждения бывшим собственникам, в том числе Игорю Коломойскому.