Гучні відставки у Міноборони: ефір Новини.LIVE
Ввечері у вівторок, 15 серпня, гостем ефіру Новини.LIVE став директор Українського інституту політики Руслан Бортнік. Разом з ведучою Ланою Шевчук вони обговорять гучні відставки у Міністерстві оборони, зокрема, міністра Олексія Резнікова.
Ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Про що буде ефір
Окрім цього, експерт прокоментує проблеми з мобілізацією в Україні, мирний план Володимира Зеленського, а також можливість перемовин з російським диктатором Путіним.
Нагадаємо, днями Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України. Ключове питання, що обговорювали на зустрічі, стосувалося перевірки військкоматів.
Зокрема, на переговорах анонсували звільнення всіх обласних "воєнкомів".