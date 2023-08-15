Гучні відставки у Міноборони: ефір Новини.LIVE

Директор Українського інституту політики Руслан Бортнік. Фото: Новини.LIVE

Ввечері у вівторок, 15 серпня, гостем ефіру Новини.LIVE став директор Українського інституту політики Руслан Бортнік. Разом з ведучою Ланою Шевчук вони обговорять гучні відставки у Міністерстві оборони, зокрема, міністра Олексія Резнікова.

Ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Окрім цього, експерт прокоментує проблеми з мобілізацією в Україні, мирний план Володимира Зеленського, а також можливість перемовин з російським диктатором Путіним.

Нагадаємо, днями Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України. Ключове питання, що обговорювали на зустрічі, стосувалося перевірки військкоматів.

Зокрема, на переговорах анонсували звільнення всіх обласних "воєнкомів".