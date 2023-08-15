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Громкие отставки в Минобороны: эфир Новини.LIVE

15 августа 2023 20:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Громкие отставки в Минобороны: эфир Новини.LIVE
Директор Украинского института политики Руслан Бортник. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером вторника, 15 августа, гостем эфира Новини.LIVE стал директор Украинского института политики Руслан Бортник. Вместе с ведущей Ланой Шевчук они обсудят громкие отставки в Министерстве обороны, в частности министра Алексея Резникова.

Эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

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Кроме того, эксперт прокомментирует проблемы с мобилизацией в Украине, мирный план Владимира Зеленского, а также возможность переговоров с российским диктатором Путиным.

Напомним, что на днях Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ключевой вопрос, обсуждавшийся на встрече, касался проверки военкоматов.

В частности, на переговорах анонсировали увольнение всех областных "военкомов".

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