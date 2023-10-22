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Гуманітарна допомога та Формула миру — Зеленський провів розмову з еміром Катару

22 жовтня 2023 14:49
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Козюк Тетяна
редактор
Гуманітарна допомога та Формула миру — Зеленський провів розмову з еміром Катару
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Він, зокрема, подякував за гуманітарну допомогу для України та готовність взяти участь у переговорах щодо Формули миру. 

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Перш за все, Володимир Зеленський подякував Катару за гуманітарну допомогу, а також посередницьку роль у поверненні додому незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

Глава держави також відзначив важливість роль Катару у переговорах щодо Формули миру та за готовність брати у них участь на наступному тижні. Як відомо, зустріч проходитиме на Мальті.

Також сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході. 

"Погодилися з важливістю деескалації конфлікту, пошуку миру та захисту цивільних. Відзначив критичну необхідність безперервної роботи гуманітарних коридорів для евакуації цивільних і доправлення гуманітарної допомоги", — додав Зеленський. 

Переговори Зеленського та еміра Катару
Інформація щодо телефонної розмови. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 21 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що за  ініціативи президента США Джо Байдена на цьому тижні підготовлено новий пакет тривалої та надійної підтримки для України. Наразі також триває активна підготовка до наступного раунду переговорів щодо Формули миру. 

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