Гуманитарная помощь и Формула мира — Зеленский провел разговор с эмиром Катара

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Он, в частности, поблагодарил за гуманитарную помощь для Украины и готовность принять участие в переговорах по Формуле мира.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

О чем говорили Зеленский и эмир Катара

Прежде всего, Владимир Зеленский поблагодарил Катар за гуманитарную помощь, а также посредническую роль в возвращении домой незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.

Глава государства также отметил важность роли Катара в переговорах по Формуле мира и за готовность принимать в них участие на следующей неделе. Как известно, встреча будет проходить на Мальте.

Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

"Согласились с важностью деэскалации конфликта, поиска мира и защиты гражданских. Отметил критическую необходимость непрерывной работы гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских и отправки гуманитарной помощи", — добавил Зеленский.

Информация о телефонном разговоре. Фото: скриншот

Напомним, в вечернем обращении 21 октября Владимир Зеленский сообщил, что по инициативе президента США Джо Байдена на этой неделе подготовлен новый пакет длительной и надежной поддержки для Украины. В настоящее время продолжается активная подготовка к следующему раунду переговоров по Формуле мира.