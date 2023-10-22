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Гуманитарная помощь и Формула мира — Зеленский провел разговор с эмиром Катара

22 октября 2023 14:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Гуманитарная помощь и Формула мира — Зеленский провел разговор с эмиром Катара
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Он, в частности, поблагодарил за гуманитарную помощь для Украины и готовность принять участие в переговорах по Формуле мира.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Прежде всего, Владимир Зеленский поблагодарил Катар за гуманитарную помощь, а также посредническую роль в возвращении домой незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.

Глава государства также отметил важность роли Катара в переговорах по Формуле мира и за готовность принимать в них участие на следующей неделе. Как известно, встреча будет проходить на Мальте.

Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

"Согласились с важностью деэскалации конфликта, поиска мира и защиты гражданских. Отметил критическую необходимость непрерывной работы гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских и отправки гуманитарной помощи", — добавил Зеленский.

Переговоры Зеленского и эмира Катара
Информация о телефонном разговоре. Фото: скриншот

Напомним, в вечернем обращении 21 октября Владимир Зеленский сообщил, что по инициативе президента США Джо Байдена на этой неделе подготовлен новый пакет длительной и надежной поддержки для Украины. В настоящее время продолжается активная подготовка к следующему раунду переговоров по Формуле мира.

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