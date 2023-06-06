Гуменюк пояснила, з якою метою росіяни підірвали Каховську ГЕС

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: google.com

Стало відомо, для чого саме російські окупаційні війська влаштували підрив Каховської ГЕС. Усе для того, щоб розіграти чергову виставу щодо техногенного шантажу задля тиску на Україну.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

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Російські війська підірвали Каховську ГЕС, щоб спробувати натиснути на Україну за допомогою шантажу.

"Росіяни підірвали частину конструкції та використовують чергову карту техногенного шантажу, щоб тиснути на сили оборони, тиснути на Україну в цілому", — каже Гуменюк.

За її словами, росіяни зрозуміли, що накоїли, а тому вже і самі почали тікати з небезпечних місць.

"А зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі населені пункти Херсонщини вже затоплено через підрив Каховської ГЕС. Також Крим може залишитись без води.

Додамо, що мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами.

Додамо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.