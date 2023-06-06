Гуменюк объяснила, с какой целью россияне взорвали Каховскую ГЭС

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: google.com

Стало известно, для чего именно российские оккупационные войска устроили подрыв Каховской ГЭС. Все для того, чтобы разыграть очередной спектакль по техногенному шантажу для давления на Украину.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

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Российские войска взорвали Каховскую ГЭС, чтобы попытаться надавить на Украину с помощью шантажа.

"Россияне взорвали часть конструкции и используют очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на силы обороны, давить на Украину в целом", — говорит Гуменюк.

По ее словам, россияне поняли, что натворили, а потому уже и сами начали бежать из опасных мест.

"А поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются", — добавила Гуменюк.

Напомним, ранее мы писали, что некоторые населенные пункты Херсонщины уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.

Добавим, что сетью начали расти спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Добавим, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.