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Гуменюк та мер Нової Каховки обговорять ситуацію на Херсонщині: прямий ефір Новини.LIVE

8 червня 2023 08:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Гуменюк та мер Нової Каховки обговорять ситуацію на Херсонщині: прямий ефір Новини.LIVE
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: vikna.tv
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Головною темою прямого ефіру Новини.LIVE стане спровокована російськими окупантами катастрофа на Херсонщині. Крім того, гості студії обговорюватимуть контрнаступ ЗСУ та підтримку США.

Подивитися прямий ефір можна з 9:00 на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Гості студії Новини.LIVE

Сьогодні, 8 червня, в прямому ефірі Новини.LIVE будуть присутні такі гості:

  • начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк;
  • дипломат, міжнародний експерт Руслан Осипенко;
  • міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко;
  • голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко;
  • військовий аналітик, полковник Петро Черник.

Тема ефіру

Гості студії будуть обговорювати катастрофу на Херсонщині, спричинену підривом росіянами Каховської ГЕС.

Також ведучий Вадим Ярошенко говоритиме із фахівцями та експертами про контрнаступ ЗСУ, підтримку США та "Корейський сценарій 2.0".

Нагадаємо, у мережі опублікували нові супутникові знімки зруйнованої дамби Каховської ГЕС у Херсонській області. На світлинах можна побачити наслідки підриву.

Також ми писали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині, триває евакуація населення. Зокрема, складна ситуація зберігається і в самому Херсоні. 

Як відомо, внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС багато населених пунктів затоплені, а люди перебувають у небезпеці. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародні організації допомогти з евакуацією.

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