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Гуменюк и мэр Новой Каховки обсудят ситуацию в Херсонской области: прямой эфир Новини.LIVE

8 июня 2023 08:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Гуменюк и мэр Новой Каховки обсудят ситуацию в Херсонской области: прямой эфир Новини.LIVE
Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк. Фото: vikna.tv
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Главной темой прямого эфира Новини.LIVE станет спровоцированная российскими оккупантами катастрофа в Херсонской области. Кроме того, гости студии будут обсуждать контрнаступление ВСУ и поддержку США.

Посмотреть прямой эфир можно с 9:00 на You-Tube канале Новини.LIVE.

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Гости студии Новини.LIVE

Сегодня, 8 июня, в прямом эфире Новини.LIVE будут присутствовать следующие гости:

  • начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк;
  • дипломат, международный эксперт Руслан Осипенко;
  • городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко;
  • глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко;
  • военный аналитик, полковник Петр Черник.

Тема эфира

Гости студии будут обсуждать катастрофу в Херсонской области, вызванную подрывом россиянами Каховской ГЭС.

Также ведущий Вадим Ярошенко будет говорить со специалистами и экспертами о контрнаступлении ВСУ, поддержке США и "Корейском сценарии 2.0".

Напомним, в сети были опубликованы новые спутниковые снимки разрушенной дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. На фотографиях можно увидеть последствия взрыва.

Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.

Как известно, в результате катастрофы на Каховской ГЭС многие населенные пункты затоплены, а люди находятся в опасности. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал международные организации помочь в эвакуации.

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