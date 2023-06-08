Гуменюк и мэр Новой Каховки обсудят ситуацию в Херсонской области: прямой эфир Новини.LIVE
Главной темой прямого эфира Новини.LIVE станет спровоцированная российскими оккупантами катастрофа в Херсонской области. Кроме того, гости студии будут обсуждать контрнаступление ВСУ и поддержку США.
Посмотреть прямой эфир можно с 9:00 на You-Tube канале Новини.LIVE.
Гости студии Новини.LIVE
Сегодня, 8 июня, в прямом эфире Новини.LIVE будут присутствовать следующие гости:
- начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк;
- дипломат, международный эксперт Руслан Осипенко;
- городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко;
- глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко;
- военный аналитик, полковник Петр Черник.
Тема эфира
Гости студии будут обсуждать катастрофу в Херсонской области, вызванную подрывом россиянами Каховской ГЭС.
Также ведущий Вадим Ярошенко будет говорить со специалистами и экспертами о контрнаступлении ВСУ, поддержке США и "Корейском сценарии 2.0".
Напомним, в сети были опубликованы новые спутниковые снимки разрушенной дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. На фотографиях можно увидеть последствия взрыва.
Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.
Как известно, в результате катастрофы на Каховской ГЭС многие населенные пункты затоплены, а люди находятся в опасности. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал международные организации помочь в эвакуации.