Гурт "Kalush Orchestra" став амбасадором об’єднаної штурмової бригади Нацполіції: деталі
Гурт "Kalush Orchestra" став амбасадором об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють". Командир Олександр Нетребко та Олег Псюк підписали меморандум про амбасадорство.
Про це повідомляє Нацполіція.
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Деталі
Відтепер учасники гурту будуть поширювати інформацію про поліцейську "Лють".
"Для нас, бійців "Люті", які готуються знищити російських окупантів та звільнити українські землі від росіян, важлива дуже ваша допомога, підтримка. Наша дружба з вами стане для нас додатковою мотивацією для знищення всіх ворогів на нашій українській землі", — сказав Нетребко.
Соліст "Kalush Orchestra" на знак підтримки передав бійцям бригади рожеву панаму з підписами гурту.
"Своєю чергою Олександр Нетребко подарував учасникам гурту прапор України з написом "Перетвори свою лють на зброю" як символ нашої перемоги та боротьби за Україну, прапор із підписами бійців бригади та поліцейський жетон як символ дружби та вдячності за підтримку", — йдеться у повідомленні.
До того ж гурт "Kalush Orchestra" виконав свою знамениту пісню "Stefania" для працівників поліції.
Нагадаємо, нещодавно переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra змінили свої образи на одному з концертів. Там вони й оголосили про прем’єру першого англомовного синглу. Музиканти не стали відкладати її у довгий ящик.
Також ми писали, що український гурт KOZAK SYSTEM презентував нову пісню, яка гімном новоствореної обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють". З більшістю захисників музиканти знайомі особисто.