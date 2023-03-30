Группа Kalush Orchestra стала амбассадором объединенной штурмовой бригады Нацполиции: детали

Группа Kalush Orchestra и объединенная штурмовая бригада "Лють"

Группа "Kalush Orchestra" стала послом объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють". Командир Александр Нетребко и Олег Псюк подписали меморандум об амбасадорстве.

Об этом сообщает Нацполиция.

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Отныне участники группы будут распространять информацию о полицейской "Люти".

"Для нас, бойцов "Люти", которые готовятся уничтожить российских оккупантов и освободить украинские земли от россиян, очень важна ваша помощь, поддержка. Наша дружба с вами станет для нас дополнительной мотивацией для уничтожения всех врагов на нашей украинской земле", — сказал Нетребко.

Солист Kalush Orchestra в знак поддержки передал бойцам бригады розовую панаму с подписями группы.

"В свою очередь Александр Нетребко подарил участникам группы флаг Украины с надписью "Преврати свою ярость в оружие" как символ нашей победы и борьбы за Украину, флаг с подписями бойцов бригады и полицейский жетон как символ дружбы и благодарности за поддержку", — говорится в сообщении.

К тому же группа Kalush Orchestra исполнила свою знаменитую песню Stefania для работников полиции.

Напомним, недавно победители песенного конкурса "Евровидение-2022" группа Kalush Orchestra сменили свои образы на одном из концертов. Там они и объявили о премьере первого англоязычного сингла. Музыканты не стали откладывать ее в длинный ящик.

Также мы писали, что украинская группа KOZAK SYSTEM презентовала новую песню, которая стала гимном вновь объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють". С большинством защитников музыканты знакомы лично.