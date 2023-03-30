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Группа Kalush Orchestra стала амбассадором объединенной штурмовой бригады Нацполиции: детали

30 марта 2023 20:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Группа Kalush Orchestra и объединенная штурмовая бригада "Лють"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Группа "Kalush Orchestra" стала послом объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють". Командир Александр Нетребко и Олег Псюк подписали меморандум об амбасадорстве.

Об этом сообщает Нацполиция.

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Подробности

Отныне участники группы будут распространять информацию о полицейской "Люти".

"Для нас, бойцов "Люти", которые готовятся уничтожить российских оккупантов и освободить украинские земли от россиян, очень важна ваша помощь, поддержка. Наша дружба с вами станет для нас дополнительной мотивацией для уничтожения всех врагов на нашей украинской земле", — сказал Нетребко.

Солист Kalush Orchestra в знак поддержки передал бойцам бригады розовую панаму с подписями группы.

"В свою очередь Александр Нетребко подарил участникам группы флаг Украины с надписью "Преврати свою ярость в оружие" как символ нашей победы и борьбы за Украину, флаг с подписями бойцов бригады и полицейский жетон как символ дружбы и благодарности за поддержку", — говорится в сообщении.

К тому же группа Kalush Orchestra исполнила свою знаменитую песню Stefania для работников полиции.

Kalush Orchestra стал амбассадором объединенной штурмовой бригады Нацполиции.

Kalush Orchestra стал амбассадором объединенной штурмовой бригады Нацполиции.

Kalush Orchestra стал амбассадором объединенной штурмовой бригады Нацполиции.

Kalush Orchestra стал амбассадором объединенной штурмовой бригады Нацполиции.

Kalush Orchestra стал амбассадором объединенной штурмовой бригады Нацполиции.

Kalush Orchestra стал амбассадором объединенной штурмовой бригады Нацполиции.

Kalush Orchestra стал амбассадором объединенной штурмовой бригады Нацполиции.

Напомним, недавно победители песенного конкурса "Евровидение-2022" группа Kalush Orchestra сменили свои образы на одном из концертов. Там они и объявили о премьере первого англоязычного сингла. Музыканты не стали откладывать ее в длинный ящик.

Также мы писали, что украинская группа KOZAK SYSTEM презентовала новую песню, которая стала гимном вновь объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють". С большинством защитников музыканты знакомы лично.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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