Погода в Україні — прогноз від синоптиків на суботу, 14 жовтня

Люди гуляють парком у тумані. Фото: pixabay.com

Погода в Україні в суботу, 14 жовтня, буде похмура, дощів не очікується. Синоптики попереджають про туман на значній частині території країни, а також про пориви вітру 15-20 м/с в західних областях. Сьогодні стовпчики термометрів місцями підіймуться до +25 °С. Детальний прогноз погоди читайте далі.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 14 жовтня

За прогнозом синоптиків, дощів у суботу, 14 жовтня, очікувати не варто. У центральних, східних та південних областях вночі та вранці туман.

Вітер змінних напрямків, зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень у західних регіонах подекуди пориви — 15-20 м/с.

Центральний регіон України

Кіровоградська область — мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11-13 °С, вдень +20-22 °С.

Полтавська область — мінлива хмарність, без дощу. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8-10 °С, вдень +19-21 °С.

Західний регіон України

Львівська область — хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13-15 °С, вдень +22-24 °С.

Волинська область — мінлива хмарність, дощі не передбачаються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14-16 °С, вдень +23-25 °С.

Рівненська область — хмарно з проясненнями, без дощу. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13-15 °С, вдень +23-25 °С.

Північний регіон України

Київська область — похмуро, дощів не очікується. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10-12 °С, вдень +21-23 °С.

Житомирська область — хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11-13 °С, вдень +22-24 °С.

Східний регіон України

Харківська область — мінлива хмарність, дощі не прогнозуються. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8-10 °С, вдень +18-20 °С.

Донецька область — ясна й сонячна погода. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10-12 °С, вдень +19-21 °С.

Південний регіон України

Миколаївська область — мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12-14 °С, вдень +20-22 °С.

Одеська область — сонячно, без дощу. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13-15 °С, вдень +19-21 °С.

В Криму — сонячна погода. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9-11 °С, вдень +19-21 °С.

Нагадаємо, що синоптики вже дали прогноз погоди в Україні на ці вихідні 14-15 жовтня. Опади не очікуються, однак в певних регіонах слід готуватися до дощів.