Погода в Украине — прогноз от синоптиков на субботу, 14 октября

Люди гуляют по парку в тумане. Фото: pixabay.com

Погода в Украине в субботу, 14 октября, будет пасмурная, дождей не ожидается. Синоптики предупреждают о тумане на значительной части территории страны, а также о порывах ветра 15-20 м/с в западных областях. Сегодня столбики термометров местами поднимутся до +25 °С. Подробный прогноз погоды читайте дальше.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 14 октября

По прогнозу синоптиков, дождей в субботу, 14 октября, ждать не стоит. В центральных, восточных и южных областях ночью и утром туман.

Ветер переменных направлений со скоростью 5-10 м/с. Днем в западных регионах иногда порывы — 15-20 м/с.

Центральный регион Украины

Кировоградская область — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11-13 °С, днем +20-22 °С.

Полтавская область — переменная облачность, без дождя. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8-10 °С, днем +19-21 °С.

Западный регион Украины

Львовская область — облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13-15 °С, днем +22-24 °С.

Волынская область — переменная облачность, дожди не ожидаются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14-16 °С, днем +23-25 °С.

Ровенская область — облачно с прояснениями, без дождя. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13-15 °С, днем +23-25 °С.

Северный регион Украины

Киевская область — пасмурно, дождей не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10-12 °С, днем +21-23 °С.

Житомирская область — облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11-13 °С, днем +22-24 °С.

Восточный регион Украины

Харьковская область — переменная облачность, дожди не прогнозируются. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8-10 °С, днем +18-20 °С.

Донецкая область — ясная и солнечная погода. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10-12 °С, днем +19-21 °С.

Южный регион Украины

Николаевская область — переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12-14 °С, днем +20-22 °С.

Одесская область — солнечно, без дождя. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13-15 °С, днем +19-21 °С.

В Крыму — солнечная погода. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9-11 °С, днем +19-21 °С.

Напомним, что синоптики уже дали прогноз погоды в Украине на эти выходные 14-15 октября. Осадки не ожидаются, однако в некоторых регионах следует готовиться к дождям.