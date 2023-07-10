Відстрочка від мобілізації — українцям пояснили, як отримати влітку 2023 року

Військовозобов'язані чоловіки у територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

Вже 17 місяців в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки та можуть бути призвані на військову службу. Водночас українським законодавством передбачені випадки, за яких такі особи мають право на відстрочення від мобілізації.

Як офіційно отримати право на відстрочку від служби в армії влітку 2023 року, розбираємося далі в матеріалі.

Читайте також:

Як отримати відстрочку від мобілізації в Україні

Так, відомо, що підстави, які надають право на відстрочку прописані в ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Важливо: військовозобов’язаний може реалізувати своє право, коли отримує повістку до ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

Для підтвердження права на відстрочку, військовозобов'язаний має прийти в ТЦК у вказані у повістці дату та час та надати документи та дані про свій сімейний стан, стан здоров’я, роботу чи бронювання на роботі.

Якщо це перший раз, коли таку людину викликають в ТЦК, треба зробити наступні кроки:

перевірити в списку ст. 23 Закону, за якою підставою ви маєте відстрочку;

зібрати необхідні документи, які підтверджують право на відстрочку (які саме документи залежить від індивідуальних обставин, їх можна уточнити у юристів).

Бажано також підготувати по кілька завірених нотаріусом копій документів, які підтверджують право на відстрочення.

Зверніть увагу: з собою варто мати оригінали документів, однак до ТЦК треба надавати завірені нотаріусом копії. Оригінали слід зберігати, адже ТЦК все одно може викликати людину з відстроченням для перевірки.

Військовозобов'язані у ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП

Далі військовозобов'язаний має написати заяву на надання йому відстрочки. В заяві обов'язкова вказуються:

паспортні дані заявника;

прохання надати відстрочення відповідно до ст. 23;

дата;

підпис.

Зазначимо, що в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько розповів, як правильно написати заяву на відстрочку від мобілізації.

Після цього в ТЦК заяву реєструють у журналі вхідної кореспонденції. Далі комісія ТЦК розглядає заяву та ухвалює рішення про надання відстрочення.

Після ухвалення рішення особу викликають в ТЦК для отримання виписки з книги протоколів. У цій виписці вказані:

ПІБ особи;

дата народження;

підстави відстрочення;

номер і дата протоколу відстрочення;

ПІБ і підписи членів комісії.

Військовозобов’язаному мають видати на руки довідку про надання відстрочення зі штампом у військовому квитку або тимчасовому посвідченні — саме цей документ пред’являється на вимогу про наявність відстрочення.

Якщо під час візиту до ТЦК там відмовляються приймати документи, які підтверджують відстрочення, то пакет нотаріально завірених копій та заяву слід надіслати до ТЦК та СП рекомендованим листом з описом Укрпоштою. Підпис про отримання такого листа підтверджує, що ви надали документи, і ТЦК має розглянути їх.

Співробітник ТЦК перевіряє документи. Фото: google.com

Скільки триває відстрочка від мобілізації

Відстрочка від мобілізації діє до тих пір, допоки існує обставина, через яку її надали.

Однак варто пам'ятати, що працівники ТЦК можуть періодично викликати такого чоловіка і перевіряти, чи не змінились його обставини.

Крім цього, такій особі можуть повторно вручити повістку, якщо з собою немає документа, який підтверджує право на відстрочку. У такому разі треба повторно з'явитися до ТЦК та надати документи, що підтверджують факт відстрочки.

Раніше ми повідомляли, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим.

Нагадаємо, ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

Також ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.