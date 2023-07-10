Отсрочка от мобилизации — украинцам объяснили, как получить летом 2023 года

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

Уже 17 месяцев в Украине идет военное положение и общая мобилизация, во время которой все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и могут быть призваны на военную службу. В то же время украинским законодательством предусмотрены обстоятельства, при которых такие лица имеют право на отсрочку от мобилизации.

Как официально получить право на отсрочку от службы в армии летом 2023 года, разбираемся дальше в материале.

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Так, известно, что основания, которые дают право на отсрочку, прописаны в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Важно: военнообязанный может реализовать свое право, получая повестку в ТЦК и СП для уточнения учетных данных.

Для подтверждения права на отсрочку военнообязанный должен прийти в ТЦК в указанные в повестке дату и время и предоставить документы и данные о своем семейном состоянии, состоянии здоровья, работе или бронировании на работе.

Если это первый раз, когда такого человека вызывают в ТЦК, нужно сделать следующие шаги:

проверить в списке ст. 23 Закона, по какому основанию вы имеете отсрочку;

собрать необходимые документы, подтверждающие право на отсрочку (какие именно документы зависят от индивидуальных обстоятельств, их можно уточнить у юристов).

Желательно также подготовить по несколько заверенных нотариусом копий документов, подтверждающих право на отсрочку.

Обратите внимание: с собой следует иметь подлинники документов, однако в ТЦК нужно предоставлять заверенные нотариусом копии. Оригиналы следует хранить, ведь ТЦК все равно может вызвать человека с отсрочкой для проверки.

Военнообязанные в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП

Далее военнообязанный должен написать заявление на предоставление ему отсрочки. В заявлении обязательно указываются:

паспортные данные заявителя;

просьба предоставить отсрочку в соответствии со ст. 23;

дата;

подпись.

Отметим, что в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько рассказал, как правильно написать заявление на отсрочку от мобилизации.

После этого в ТЦК заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции. Далее комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки.

После принятия решения лицо вызывается в ТЦК для получения выписки из книги протоколов. В этой выписке указаны:

ФИО лица;

дата рождения;

основания отсрочки;

номер и дата протокола отсрочки;

ФИО и подписи членов комиссии.

Военнообязанному должны выдать на руки справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении — именно этот документ предъявляется по требованию отсрочки.

Если во время визита в ТЦК там отказываются принимать документы, подтверждающие отсрочку, то пакет нотариально заверенных копий и заявление следует отправить в ТЦК и СП заказным письмом с описанием Укрпоштой. Подпись о получении такого письма подтверждает, что вы предоставили документы, и ТЦК должна рассмотреть их.

Сотрудник ТЦК проверяет документы. Фото: google.com

Сколько длится отсрочка от мобилизации

Отсрочка от мобилизации действует до тех пор, пока существует обстоятельство, по которому ее предоставили.

Однако следует помнить, что работники ТЦК могут периодически вызывать такого мужчину и проверять, не изменились ли его обстоятельства.

Кроме того, такому лицу могут повторно вручить повестку, если с собой нет документа, подтверждающего право на отсрочку. В таком случае следует повторно явиться в ТЦК и предоставить документы, подтверждающие факт отсрочки.

Ранее мы сообщали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.

Напомним, мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.